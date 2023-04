Drobul de miel este unul dintre preparatele specifice perioadei in care ne aflam și care se gasește pe mesele tuturor romanilor in perioada sarbatorilor pascale. Chiar daca poate fi gata cumparat din marile centre comerciale, cele mai multe dintre gospodine aleg sa prepare acest aliment in bucataria lor. Insa, exista un mic secret pe care acestea il fac și in acest fel drobul de miel ajute sa se sfarame. Cu acest truc nu vei mai da greș.