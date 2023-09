De ce se pune o foaie de dafin în vasul de toaletă. Trucul genial care-ți va schimba viața De obicei, frunzele de dafin sunt folosite la gatit intrucat dau un gust delicios mancarii și o aroma de-a dreptul speciala oricarui preparat. Cu toate acestea, ele mai pot fi folosite și in alte scopuri. Recent, in mediul online, un truc inedit face furori in randul internauților. Toate gospodinele il vor folosi cand vor afla. Un mic truc pentru o locuința curata și un miros proaspat Acest truc ar trebui folosit de toate gospodinele care vor sa aiba o locuința curata și un miros proaspat. Un internaut a explicat efectele neașteptate pe care le are un gest ce pare banal. A pus o foaie de dafin… Citeste articolul mai departe pe vocea.biz…

Sursa articol si foto: vocea.biz

Stiri pe aceeasi tema

- Nimic nu este mai bun decat o ceașca de ceai cald la prima ora a dimineții, dar exista o mulțime de beneficii ascunse pentru a avea o cutie de pliculețe de ceai in dulap, care merg dincolo de a te inveseli. Așa ca, afla de ce e bine sa pui un plic de ceai verde […] The post De ce e bine sa pui un plic…

- Dupa 13 ani de relație, Emilia Ghinescu și Sebastian Albastroiu s-au desparțit. Foarte discreta in ceea ce privește relația ei, artista de muzica populara a dat de ințeles ca și din cauza distanței s-a desparțit de iubit, alaturi de care are o fetița. In urma cu cateva luni, Emilia Ghinescu spera sa…

- Intr-o lume in care tehnologia și inovațiile evolueaza zilnic, unele secrete vechi și tradiționale continua sa surprinda prin eficacitatea lor remarcabila. Iata de ce trebuie sa pui usturoi noaptea in vasul de toaleta. Iți prezentam

- Experții in curațenie au facut o dezvaluire care va salva multe gospodine. Daca te chinui mereu sa cureți vasul de toaleta și niciodata nu obții rezultate optime, afla ca exista o soluție care face minuni. Este un produs ieftin, banal, dar cu o putere surprinzatoare. Produsul de curațenie care fae vasul…

- Folosite cat mai des, prosoapele de bucatarie ajung sa se pateze, iar curațarea lor nu va va mai da batai de cap. Un truc ieftin va vine in ajutor. Soluția poate fi preparata in casa, iar prosoapele de bucatarie vor fi albe ca spuma laptelui.

- Foarte multe persoane se intreaba cum pot inlocui șamponul uscat. Ei bine, exista un ingredient pe care toata lumea il are in casa. Este vorba despre pudra pentru bebeluși. Produsul face același lucru ca șamponul uscat, anume inlatura excesul de sebum. Trucul genial pentru un par prospat Specialiștii…

- Curațenia este necesara intr-o casa, mai ales in baie, unde se face mizerie cel mai repede. Vasul de toaleta trebuie sa fie mereu curat, impecabil, ceea ce inseamna mai puține pericole pentru sanatatea noastra. Pentru cei care s-au saturat sa dea banii pe tot felul de produse din comerț, care conțin…

- De la inceputul anului, peste 1.300 de persoane și-au pierdut viața sau au disparut in Mediterana in tentativa lor de a ajunge in Europa, transmite Euronews. Și sunt numai cazurile cunoscute. Deoarece numarul real al deceselor este mult mai mare și continua sa creasca. Cu toate riscurile, de la inceputul…