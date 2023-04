Stiri pe aceeasi tema

- Pentru reinnoirea carții de identitate, cetațenii romani care nu se pot deplasa personal in țara, au posibilitatea preschimbarii documentului prin procura intocmita la oficiul consular. Procura speciala se obține de la misiunile diplomatice Procura speciala va fi autentificata la misiunile diplomatice…

- Romica Țociu nu mai apare in noul sezon de la „Te cunosc de undeva!”. Artistul a spus care este motivul pentru care nu a mai batut palma pentru show-ul de la Antena 1. Dupa 4 ani de filmari pentru „Te cunosc de undeva!”, Romica Țociu a decis sa ia o pauza. Momentan, el nu va mai aparea in show-ul difuzat…

- Cu doua saptamani inainte de Paște, romanii iși fac deja planuri pentru minivacanța. Unii prefera propria casa de sarbatori, alaturi de familie. Exista, insa, și romanii care doresc ori distracție, ori relaxare totala in aceasta perioada.Pentru cei care prefera sa ii lase pe alții sa se ocupe de preparatele…

- Interesul candidaților pentru joburile remote este in creștere, in primul trimestru al anului, dar se constata o scadere a numarului de aplicari pentru joburile din strainatate, potrivit unei analize eJobs.

- Minivacanța de Paște 2023 va dura in total patru zile, din 14 și pana 17 aprilie inclusiv. Astfel, in 14 aprilie va fi liber oficial, fiind Vinerea Mare, sambata este zi libera in mod normal, iar alte doua zile libere sunt in 16 -17 aprilie. Romanii vor putea astfel profita de o noua scurta vacanța.…

- Romanii ar putea beneficia de porc de Craciun in baza unui voucher emis de ANSVSA, care sa sprijine si sectorul de creștere a suinelor din Romania. Noua inițiativa legislativa ar putea sa soluționeze problema micilor crescatori care sunt nevoiți sa renunțe la creșterea porcului din cauza restricțiilor…

- Romanii adora preparatele tradiționale autohtone, indiferent ca vorbim despre sarmalele și cozonacul de Craciun, ouale inroșite de Paște sau carnaciorii savurați la un țap de bere. Care este ingredientul secret care ii da un plus de savoare preparatului. Cum se prepara cei mai delicioși carnaciori de…

- Romanii au cheltuit 6,5 miliarde de euro pe vacante in strainatate in primele 11 luni ale anului trecut, iar suma va depasi cel mai probabil 7 miliarde de euro pe tot anul trecut, nivel record, potrivit calculelor ZF pe baza celor mai recente date de la BNR din ianuarie-noiembrie.