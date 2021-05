De ce se bucură talibanii Talibanii au salutat inceperea retragerii fortelor internationale din Afganistan, intr-un articol publicat pe unul dintre site-urile lor, potrivit dpa. Militantii islamisti sustin ca prezenta fortelor internationale a fost principalul motiv de razboi in tara si isi exprima optimismul ca odata cu retragerea acestora conflictul va lua sfarsit. Duminica, comandantul fortelor SUA si NATO in Afganistan, generalul american Austin Scott Miller, a declarat la Kabul ca desi data oficiala a inceperii retragerii este 1 mai, procesul de retragere s-a declansat deja prin “actiuni locale”. Președintele Biden… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Masurile de securitate au fost intensificate la Kabul sâmbata, în contextul în care autoritatile se pregatesc pentru reactii ale insurgentilor talibani la faptul ca militarii americani sunt înca prezenti în tara, dincolo de termenul-limita de 1 mai convenit în 2020…

- Masurile de securitate au fost intensificate la Kabul sambata, in contextul in care autoritatile se pregatesc pentru reactii ale insurgentilor talibani la faptul ca militarii americani sunt inca prezenti in tara, dincolo de termenul-limita de 1 mai convenit in 2020 cu administratia lui Donald Trump,…

- Talibanii au salutat inceperea retragerii fortelor internationale din Afganistan, intr-un articol publicat pe unul dintre site-urile lor marti seara, relateaza dpa. Militantii islamisti sustin ca prezenta fortelor internationale a fost principalul motiv de razboi in tara si isi exprima optimismul ca…

- Talibanii au salutat inceperea retragerii fortelor internationale din Afganistan, intr-un articol publicat pe unul dintre site-urile lor marti seara, relateaza dpa. Militantii islamisti sustin ca prezenta fortelor internationale a fost principalul motiv de razboi in tara si isi exprima optimismul…

- Talibanii au cerut duminica retragerea tuturor fortelor internationale din Afganistan conform calendarului specificat in acordul de la Doha, informeaza luni dpa preluat de agerpres. Gruparea militanta a emis o declaratie pentru a marca prima aniversare a acordului de pace semnat cu SUA in Qatar,…

- Talibanii au cerut duminica retragerea tuturor fortelor internationale din Afganistan conform calendarului specificat in acordul de la Doha, informeaza luni dpa. Gruparea militanta a emis o declaratie pentru a marca prima aniversare a acordului de pace semnat cu SUA in Qatar, pe 29 februarie…

- NATO va parasi Afganistanul atunci „cand va veni momentul”, fara riscul „de a slabi progresele semnificative realizate”, a declarat luni secretarul general Jens Stoltenberg, inaintea unei reuniuni a ministrilor apararii din Alianta, prevazuta pentru 17-18 februarie. Stoltenberg a spus ca talibanii trebuie…

- Turkmenistanul a primit sambata o delegatie a talibanilor pentru a discuta despre mai multe mari proiecte de infrastructura legand tara bogata in gaze naturale cu Afganistanul si alte state, a anuntat ministerul turkmen de externe, noteaza AFP. Turkmenistanul a stabilit legaturi stranse…