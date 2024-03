Stiri pe aceeasi tema

- Florile sunt foarte importante in orice locuința, iar pentru a le ingriji, exista mai multe trucuri importante. Apa de la paste le poate ajuta la hidratare și le va ajuta sa fie mai sanatoase.

- GRADINARI – Restaurarea podului Maria Theresa din comuna Gradinari se regaseste vara aceasta pe agenda de lucru a echipei de la Ambulanta pentru Monumente Banat! Și in acest an, cei de la Ambulanta pentru Monumente Banat se implica in proiecte care protejeaza identitatea noastra culturala si istorica,…

- Intr-un efort concertat de protejare a mediului inconjurator, inspectorii de mediu din Orhei au demarat o serie de raiduri pentru a contracara colectarea și comercializarea ilegala a plantelor efemere. Aceste acțiuni vizeaza menținerea echilibrului ecologic și protejarea biodiversitații locale, transmite…

- De ce sa pui lapte in ghiveciul plantelor. Este greu de crezut ca acest aliment poate fi de mare ajutor pentru flori. Totul se datoreaza lactoferinei, care are proprietați bactericide și antifungice. Acestea vor proteja plantele, in special frunzele lor, de bolile fungice. Iata cum puteți face un amestec…

- Daca plantele tale sunt bolnave și nicio soluție nu le-a salvat pana acum, exista un truc ce va rezolva aceasta problema. Ai nevoie de doar un ingredient și bicarbonat de sodiu, iar florile tale vor scapa de ciuperci și alte probleme. Iata tot ce ai de facut. Soluția perfecta pentru plantele bolnave…

- Sebastian Burduja, ministrul Energiei, avertizeaza ca vine gerul și a dat asigurari ca ministerul pe care il conduce este pregatit. In același timp, recomanda un ghid cu sfaturi practice, pentru situațiile extreme.

- Regizorul Dinu Cernescu s a stins din viata ieri, 7 ianuarie 2024, la varsta de 88 de ani. Reprezentantii UNITER au transmis un mesaj de condoleante in memoriam. "In memoriam Dinu Cernescu 18 octombrie 1935 ndash; 7 ianuarie 2024 Dinu Cernescu... Ne luam ramas bun de la unul dintre cei mai cunoscuti…

- Primarul comunei Gradinari, Mihai Ioana, a murit in urma unui accident rutier produs luni seara pe DN 64, intre localitatile Strejesti si Gradinari, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Olt.In evenimentul rutier au fost implicate doua autoturisme care s-au lovit frontal, unul dintre…