De ce (să mai) cităm latineşte (I) Exprimarea precisa, corecta si adecvata, in vorbire si in scris, in limba oficiala, este marca omului instruit si educat, care ii da dreptul nu doar la stima semenilor, dar si sa spere la o pozitie sociala mai buna. Declinul acestei competente, cu consecintele lui ingrijoratoare pentru spatiul public in epoca pe care o parcurgem este frecvent deplans pe diferite canale si la diferite niveluri, dar nu la „maladiile" limbii romane literar (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

