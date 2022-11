De ce să le oferi angajaților cadouri de Crăciun? Ești un bun om de afaceri, un adevarat lider care a ințeles ca a ajuns in varf datorita oamenilor care lucreaza pentru el. Salariații tai au devenit oameni apropiați sufletului tau, așa ca la sfarșitul unui an plin de provocari este perfect normal sa iți dorești sa le recompensezi eforturile. Doar o echipa inchegata și prin efort susținut, compania a reușit sa iși atinga obiectivele de business, așa ca Sarbatorile de Iarna sunt un bun prilej pentru a recompensa munca angajaților de peste an. In afara de recompensele financiare (bonuri de masa, prime sau al 13-lea salariu), o buna modalitate… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Continua amenajarea zonei in care va funcționa Targul de Craciun organizat Primaria Buzau, de aceasta data in Parcul Crang, avand in vedere ca pe platoul din Piața Dacia este șantier. In peisajul de langa obelisc a aparut un brad, a carui poveste a fost relatata de viceprimarul Ionuț Apostu. „Ușor,…

- Atmosfera de sarbatoare incepe sa se simta din ce in ce mai mult, pe zi ce trece. In gospodarii se face curațenia generala pentru a se descoperi podoabele și instalațiile de pus in pomul de iarna. In magazine se observa o agitație care te determina sa incepi sa-ți faci cumparaturile pentru Sarbatorile…

- Cardurile sociale vor fi alimentate inainte de 20 decembrie: Romanii cu venituri mici iși vor putea cumpara produse pentru sarbatorile de iarna Urmatoarea tranșa a ajutorului de 50 de euro va fi distribuita inainte de Craciun, astfel incat beneficiarii, romanii cu venituri mici, sa iși poata cumpara…

- Sarbatorile de Iarna aduc pe scena Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu, pentru al 14-lea an consecutiv, spectacolul „Țesatorul de vise – Poveste de Craciun”, regizat de Florin Coșuleț, de data aceasta intr-o varianta noua, centrata in jurul colindului, al tinereții și al intalnirii. Jucata cu casa…

- Astrele vin cu vești bune pentru nativii din trei zodii, deoarece acestea vor scapa de grija banilor inainte de Craciun. Așadar, nativii nascuți sub aceste semne zodiacale vor avea ocazia sa aiba parte de sarbatori de iarna prospere, exact așa cum și-au dorit de mult timp.

- Se apropie Sarbatorile de Iarna astfel ca s-a anunțat 1.000 de lei prima de Craciun pentru angajati. Cine sunt romanii care vor primi bani inainte de Sarbatori, vedeți in articolul de mai jos. Se dau cate 1000 de lei prima de Craciun. Cine beneficiaza Șapte din zece companii din Romania vor oferi anul…

- Interesul romanilor pentru calatorii in afara țarii, de Sarbatori, este crescut in pragul sezonului rece, in ciuda scumpirilor din ultima vreme. Agențiile de turism ofera o gama larga de oferte atat pentru Craciun, cat și pentru vara anului viitor.

- Administrația municipiului Buzau incepe pregatirile pentru Sarbatorile de Iarna. A fost aprobat deja regulamentul de funcționare a ”Targului de Craciun” care, in acest an, va fi organizat in Crang.