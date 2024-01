Stiri pe aceeasi tema

- Grupul construieste patru cladiri, inclusiv o noua linie de asamblare de vehicule si un atelier de caroserie, si a mutat productia de motoare traditionale in Marea Britanie si Austria, 1.200 de angajati fiind recalificati sau mutati in alte locatii. Spre deosebire de alti producatori de automobile,…

- Apetitul romanilor pentru automobilele cu propulsie electrica a luat viteza in ultimii ani, iar in 2023 jumatate dintre mașinile inmatriculate la noi in țara au fost electrice. Peste 1,1 milioane de autoturisme au fost inmatriculate in Romania, in 2023, in crestere cu 3% fata de anul precedent, jumatate…

- Luna trecuta, poliția turca a arestat un cunoscut traficant de droguri de la care a confiscat, printre altele, 23 de mașini. Lista include modele ca Ferrari 488, Bentley Continental GT, Porsche Taycan, Mercedes-Benz GLS și Range Rover Sport. Valoarea estimata a acestora este de aproximativ 3 milioane…

- Fostul primar din Baia Mare, Catalin Chereches, retinut in Germania dupa ce a parasit tara ilegal, refuza sa-si dea acordul pentru extradarea simplificata și in cateva zile va fi mutat la o inchisoare din Munchen, a spus avocatul sau, Razvan Doseanu, potrivit Agerpres.In acest caz, extradarea in Romania…

- Dupa o analiza atenta a declarațiilor de avere ale aleșilor locali din județul Bistrița-Nasaud, Gazeta de Bistrița incearca sa aduca la cunoștința contribuabililor cu ce mașini, scumpe sau second-hand, se plimba stimabilii consilieri județeni. Primul despre care vom vorbi este nimeni altul decat președintele…

- Directorul general al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, Paul Anghel, recomanda parintilor, in contextul sarbatorii de Mos Nicolae, sa achizitioneze dulciuri numai din magazine si raioane specializate, unde se elibereaza documente de cumparare, pentru a putea proba tranzactia in…

- Miercuri, 15 noiembrie, in jurul orei 14.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, s-a prezentat pentru efectuarea formalitaților de frontiera pe sensul de intrare in Romania un cetațean sloven, in varsta de 37 de ani. Acesta conducea un autovehicul marca Mercedes Benz, inmatriculat in Slovenia,…

- Politistii de frontiera suceveni au descoperit 240 de comprimate obtinute dintr-o ciuperca ce contine substante interzise, in bagajele unui sofer ucrainean, care conducea un microbuz pe ruta Ucraina – Spania, potrivit news.ro.Reprezentantii Politiei de Frontiera au anuntat vineri, ca in Punctul de Trecere…