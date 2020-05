Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe si Comertului Exterior al Ungariei, Peter Szijjarto, a declarat marti ca l-a invitat pe omologul roman, Bogdan Aurescu, sa efectueze o vizita oficiala la Budapesta, pentru a continua dialogul constructiv initiat la Bucuresti. Precizarile au fost facute in cadrul…

- Ministrul Afacerilor Externe (MAE), Bogdan Aurescu, si omologul ungar Peter Szijjarto s-au intalnit la Bucuresti pentru discutii. Aceasta vizita este extrem de importanta si vine dupa mai multe conflicte verbale intre Budapesta și București. Ministrul maghiar de Externe, Peter Szijjarto și omologul…

- ​​Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a taxat într-o conferința de presa comuna cu ministrul român de Externe, Bogdan Aurescu, declarațiile președintelui Klaus Iohannis privind Ardealul dat ungurilor. „Nu vrem sa participam la discuții de politica interna, ne dorim sa nu se…

- Aflat intr-o vizita la Bucuresti, ministrul maghiar de Externe, Peter Szijjarto, a confirmat ca investitiile Ungariei in comunitatile maghiare din Transilvania nu au avut un acord scris din partea Romaniei, ci s-au derulat doar in baza unei intelegeri verbale cu Teodor Melescanu, fost ministru de Externe…

- Fostul negociator sef al Romaniei cu UE, Vasile Puscas, considera ca demersul ambasadorului Romaniei in Ungaria, Marius Lazurca, a fost in perfecta legalitate si a aparat interesul statului roman, reactia ministrului de Externe al Ungariei fiind nepotrivita uzantelor diplomatice. In același timp, Vasile…

- Peter Szijjarto l-a criticat dur pe ambasadorul Romaniei la Budapesta, Marius Lazurca, dupa ce oficialul roman i-a luat apararea unei parlamentare de opozitie din Ungaria, Timea Szabo, intr-o disputa privind trimiterea de echipamente medicale in Transilvania.

- Planul Kos Karoly, strategia de dezvoltare economica elaborata de guvernul Ungariei și membri ai UDMR care sta la baza intervenției economice a Budapestei in Transilvania, arata clar ca acțiunile guvernului maghiar prevad ajutoare directe pentru cetațenii de etnie maghiara din Romania. ”Acest document…

- "Cu privire la blocajul reaparut la granița dintre Austria și Ungaria, in cursul acestei dimineți, generat de faptul ca nu toți cetațenii romani aflați la frontiera menționata au reușit sa intre in Ungaria spre Romania in cursul acestei nopți, ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a avut o…