De ce s-a spus despre Ileana Sărăroiu că a murit îngropată de vie In 1979, Ileana Sararoiu, una dintre cele mai iubite artiste din Romania, a murit pe scena, la o nunta in localitatea Unirea, la nici 43 de ani. Au existat, ulterior, zvonuri ca artista ar fi fost inmormantata de vie. Un anevrism cerebral i-a curmat viața cantareței, care nu apucase sa implineasca nici 43 de ani. ‘La ora stabilita a sosit cu sotul sau, Mircea Campeanu, cu o Dacie alba. Elegant imbracata, asa cum o vedeam la televizor, a urcat imediat pe scena. Avea o rochie lunga, bleu, si un pardesiu negru cu alb, in motive populare. Parul negru, lung, era strans in coada cu o coronita cu flori.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

