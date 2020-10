Puțini știu drama lui Lino Golden, solistul care a dat lovitura cu piesa “Panamera”, pe numele sau adevarat Radu Carstea. Fostul fiu adoptiv al lui Alex Velea a ajuns pe patul de spital unde și-a facut ginecomastie – adica și-a taiat surplusul de grasime de pe piept.Cantarețul și sportivul Lino... The post De ce s-a operat Lino Golden dupa ce a slabit appeared first on Tabu .