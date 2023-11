Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Szabo a pierdut procesul impotriva noastra in care a contestat masura concedierii din funcția de director al CSM București, a anunțat luni Nicușor Dan, primarul general al Capitalei. Potrivit primarului, decizia desfacerii contractului de munca a venit ca urmare a concluziilor Comisiei de Disciplina,…

- Prorpietarul zonei retrocedate din IOR din București a fost amendat cu 35 de milioane de euro.Primarul General al Capitalei, Nicușor Dan, a comunicat ca Poliția Locala a Municipiului București a dispus o amenda de 35 de milioane de euro pentru proprietarul terenului retrocedat din zona IOR, unde au…

- Bucureștenii au pașit in a doua saptamana cu trafic infernal,inca de la prima ora a dimineții, dupa ce podul Basarab a fost inchis pentru reparații. Profitand de aceasta situație suparatoare pentru toata lumea, fostul edil al Capitalei nu a pierdut din vedere sa-I transmita rivalului sau politic un…

- Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, a oficializat duminica, 8 octombrie, intenția de a candida ca independent in urmatoarele alegeri pentru București, avand sprijinul partidelor care doresc acest lucru. El a subliniat ca intenționeaza sa duca mai departe proiectele inițiate. Nicușor Dan se alatura…

- ”Creșterea noastra economica se bazeaza pe investiții. Susținem cu prioritate proiectele de infrastructura, in special in transporturi, avand in vedere faptul ca investițiile in acest domeniu au cel mai mare grad de multiplicare in economie. Acordam aceeași atenție proiectelor de investiții in sanatate…

- Primarul general, Nicusor Dan, anunta ca peste 650 de metri de conducta noua, preizolata, dotata cu senzori de detectie a avariilor, au fost montati in galeria de termoficare pe bulevardul Timisoara, pe Magistrala I Vest. Magistrala I Vest asigura distributia agentului termic din CET VEST catre toate…

- Fostul lider PNL Theodor Stolojan a comentat pe tema unei posibile candidaturi a liderului PNL Nicolae Ciuca la alegerile prezidentiale, menționand ca „deocamdata nu avem altul”. Stolojan sustine ca partidul va avea propriul candidat la prezidențiale. Intrebat daca, in opinia sa, Nicolae Ciuca este…