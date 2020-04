Stiri pe aceeasi tema

- In ciuda evolutiilor optimiste din Italia si Spania, cele mai afectate tari din Europa de coronavirus, si vremii primavaratice, Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) ii avertizeaza pe locuitorii de pe batranul continent sa nu isi faca iluzii, intrucat „urmatoarele saptamani vor fi critice”.

- Belgia este in acest moment a doua țara cea mai afectata de coronavirus din lume! Belgienii se confrunta cu 3.903 de decese legate de coronavirus sau 337 de decese la un milion de locuitori. Statistica este ingrijoratoare, susține lesoir.be , Belgia depașind inclusiv Italia (329 de decese la un milion…

- Peste 1.000 de fani au aplaudat, au scandat si s-au îmbratisat asistând duminica la un meci de fotbal în Belarus, în ciuda apelurilor unui numar tot mai mare de suporteri de a boicota jocurile din cauza pandemiei de coronavirus, relateaza luni Reuters.Belarus este singura…

- Lumea intreaga se confrunta cu Covid-19, dar nu toate tarile sunt afectate la fel. In tarile scandinave, numarul de morti este mult mai mic decat media si in tarile din Balcani numarul deceselor este de asemenea relativ scazut. In schimb, Covid-19 a lovit dur nordul Italiei, Spania si New Yorkul. Limbourg…

- Pandemia de coronavirus a ucis mai mult de 40.000 de persoane in Europa, dintre care trei sferturi in Italia, Spania si Franta. Cu un total de 40.768 de morti (pentru 574.525 de cazuri), Europa este continentul cel mai afectat de pandemia de Covid-19. Cu 14.681, respectiv 10.935 de decese, Italia si…

- Numarul total al mortilor provocate de COVID-19 a ajuns in Franta la 3.024 de persoane, cu cele 418 decese anuntate luni seara. Bilantul a fost prezentat de ministrul francez al Sanatatii, Olivier Veran. Pe de alta parte, 7.923 de persoane au fost externate din spital, dintre care 792 in ultimele…

- Pandemia COVID-19 a cauzat moartea a peste 15.000 de persoane in Europa, potrivit unui bilant realizat de agentia France Presse pe baza surselor oficiale, joi la ora 17:00 GMT. In total, in Europa au fost recenzate 15.500 de decese din cauza infectarii cu virusul SARS-CoV-2, dintre care majoritatea…

- COVID-19. Decesele consemnate in ultimele 24 de ore ridica la 491 numarul mortilor de coronavirus in Spania. De asemenea, intr-o singura au fost raportate 1.236 noi cazuri de imbolnavire, astfel ca numarul total al celor infectati a ajuns la 11.178. Dintre bolnavi, cei mai multi se afla la Madrid,…