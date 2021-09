Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Prezidentiala marcheaza și in acest an Ziua Mondiala a Conștientizarii Bolii Duchenne. Astfel, in semn de solidaritate cu pacientii diagnosticati cu aceasta afecțiune, Palatul Cotroceni va fi iluminat in roșu marți, 7 septembrie, incepand cu ora 20:00. Prin acest demers, Administrația…

- Presedintele Klaus Iohannis a convocat o sedinta a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) pentru miercuri, 25 august, de la ora 16.00 la Palatul Cotroceni, informeaza Administratia Prezidentiala. „Pe ordinea de zi a ședinței este inclusa tematica referitoare la situația de securitate din Afganistan…

- Președintele Klaus Iohannis a convocat ședința Consiliului Suprem de Aparare a Țarii. Peste o saptamana, chiar daca una din temele de discuție e Afganistanul, stat care e acum un butoi de pulbere. Mari lideri ai lumii au ieșit deja in public, in conferințe de presa pe acest subiect. Printre ei Joe…

- Romania se afla intr-o perioada cu un numar scazut de infectari, insa pandemia nu a trecut, a avertizat președintele Klaus Iohannis, miercuri, la Palatul Cotroceni. Totodata, șeful statului i-a indemnat pe romani sa fie realiști și sa se pregateasca de valul 4 al pandemiei, vaccinandu-se impotriva virusului…

- Astfel, astazi, 9 iunie 2021, in semn de solidaritate și empatie cu persoanele care se confrunta cu aceasta boala, Palatul Cotroceni va fi iluminat in turcoaz, de la ora 21:00, pentru a marca Ziua Internaționala de Conștientizare a Bolii Batten, se arata intr-un comunicat de presa publicat, astazi,…

- Administratia Prezidentiala marcheaza miercuri Ziua Internationala de Constientizare a bolii Batten, Palatul Cotroceni urmand sa fie iluminat in turcoaz, incepand cu ora 21,00. "Administratia Prezidentiala se alatura si in acest an eforturilor internationale de constientizare a bolii Batten, o boala…

- Președintele Klaus Iohannis va participa miercuri, de la ora 12:00, la campania „Let’s Do It, Romania!”. „Am venit astazi ca sa adunam gunoaie aruncate de concetațeni de-ai noștri care nu au ințeles inca ca natura nu este groapa de gunoi. Pe drumul incoace probabil ați observat, gunoaie, moloz. Cred…

- Astfel, astazi, 9 iunie 2021, in semn de solidaritate și empatie cu persoanele care se confrunta cu aceasta boala, Palatul Cotroceni va fi iluminat in turcoaz, de la ora 21:00, pentru a marca Ziua Internaționala de Conștientizare a Bolii Batten, se arata intr-un comunicat de presa publicat, astazi,…