De ce ofițerul acuzat de uciderea lui George Floyd e încă eligibil pentru o pensie anuală de 50.000 de dolari Derek Chauvin, 44 de ani, ofițerul de poliție din Minneapolis (Minnesota, SUA), ar putea primi o pensie totala de peste 1.500.000 de dolari pentru urmatorii 30 de ani, chiar daca va fi condamnat pentru uciderea lui George Floyd, a calculatCNN. Chauvin este cel care i-a tinut cu genunchiul pe gat, timp de 8 minute si 46 de secunde, barbatului de culoare George Floyd, 46 de ani, in timp ce acesta se plangea ca nu poate sa respire. Floyd a decedat ulterior, iar scena a declansat ample proteste antirasiste si fața de violentele politiei, in SUA si pe plan mondial.Un milion de dolari este cautiunea… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cei patru polițiști acuzați de moartea lui George Floyd au refuzat sa achite cauțiunea stabilita de judecatorul din Minneapolis, un milion de dolari, astfel ca urmeaza sa fie condamnați la ani grei de inchisoare, potrivit CNN.J. Alexander Kueng, Thomas Lane și Tou Thao au aparut in instanța la o zi…

- Acuzatiile formulate miercuri de procuratura statului american Minnesota impotriva a patru fosti politisti din Minneapolis prezinta detalii despre ultimele clipe din viata lui George Floyd, barbatul de culoare ucis in 25 mai si a carui moarte a fost urmata de proteste de strada violente in Statele Unite,…

- Avocatul și politicianul american Amy Klobuchar a declarat, miercuri, ca cei patru foști ofițeri de poliție care au fost implicați in arestarea lui George Floyd sunt acuzați in acest caz, dupa decesul cetațeanului afro-american, noteaza CNN.Avocatul general din Minnesota, Keith Ellison, a extins acuzațiile…

- Ludovic Orban anunta ca punctul de pensie va creste de la 1 septembrie, cu toate ca economia merge prost. Cu cat vor crește pensiile depinde de starea economiei, a mai spus premierul. „Pensiile vor creste. Cu cat vor creste pensiile depinde de starea economiei si de capacitatea efectiva de a putea plati…

- Asociația de Dezvoltare Intracomunitara Apa Tarnavei Mari, in calitate de autoritate tutelara pentru SOCIETATEA COMERCIALA APA TARNAVEI MARI S.A. organizeaza concurs pentru selecția administratorilor, cu mandat de maxim 4 ani., conform art.28 din OUG 109/2011 cu modificarile și completarile ulterioare.…

- Sectorul bancar este mult mai bine pregatit pentru a face fata situatiei actuale, comparativ cu un deceniu in urma, este capitalizat corespunzator, lichiditatea este destul de buna, iar gradul de indatorare a clientilor este mult mai mic, a afirmat Cristian Popa, membru in Consiliul de Administratie…

- Academia de Studii Economice din Bucuresti se implica social in lupta impotriva COVID 19. Consiliul de Administratie a adoptat si transpus deja in practica un prim pachet de decizii in acest demers de solidaritate sociala.

- Cu toate ca managerul Gheorghe Tadici a decis ca echipa de handbal sa-si continue pregatirea dupa programul normal stabilit, situatia s-a schimbat in cursul zilei de marti, dupa ce Consiliul de Administreatie al Federatiei Romane de Handbal a solicitat prelungirea perioadei de suspendare a campionatului…