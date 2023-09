Stiri pe aceeasi tema

- Oana Ionița și Florin Budnaru s-au hotarat, la inceputul anului, sa se desparta, au depus actele pentru separarea legala, insa au avut de infruntat o adevarata tevatura cu procesul de divorț, care s-a mutat de la tribunal la notar și din nou la tribunal. In exclusivitate pentru UNICA.ro, Oana Ionița…

- Isabel, fiica fostei bebelușe de la Cronica Carcotașilor, a aflat abia in acest an cine este tatal ei biologic. Oana Ionița a facut marturisiri neașteptate la emisiunea Cristinei Șișcanu.Invitata la emisiunea „Dupa fapta și rasplata, Oana Ionița și-a luat inima in dinți și a povestit detalii neștiute…

- Dragoș Militaru și-a reziliat azi contractul cu Chindia Targoviște, dupa doar 3 meciuri: doua egaluri in campionat, cu Steaua, 1-1, și Slatina 0-0, și o victorie in Cupa, 5-0 cu Blejoi. Deși zvonurile schimbarii erau active de cateva zile, ședința oficiala a fost aseara, dupa meciul din Prahova. Favorit…

- Oana Ionița și Florin Budnaru s-au desparțit dupa 10 ani de relație, iar acum cei doi se afla in plin proces de divorț. Cei doi foști soți au decis sa aiba custodia comuna a celor mici. Astfel ca, fata locuiește la mama iar baiatul la tata.„Acest an a venit cu multe probleme și situații noi pentru mine.…

- Electrocentrale Constanta SA a dat in judecata Municipiul Constanta prin Primar, dar si Consiliul Local Constanta. Reprezentantii juridici ai companiei spun ca este vorba despre un teren de peste 87.000 mp, ce a fost intabulat in patrimoniul municipiului Constanta in baza unor hotarari ale Consiliului…

- La finalul lunii mai, un nou divorț zguduia lumea mondena din Romania! Oana Ionița și soțul ei, Florin Budnaru, anunțau ca divorțeaza dupa o frumoasa poveste de dragoste și un deceniu de casnicie. De curand, vedeta a facut declarații despre separarea de partenerul de viața, dar și despre relația cu…

- Dupa 10 ani de casnicie, Oana Ionița a divorțat de tenorul Florin Budnaru. Bebelușa a facut noi dezvaluiri despre divorț și a vorbit pe larg despre ințelegerile dintrea ea și fostul soț la emisiunea ”La Maruța” . Vedeta a marturisit și motivul care a condus la producerea divorțului. Ce spune blondina?…

- Oana Ionița anunța in urma cu cateva saptamani ca divorțeaza de Florin, tatal copiilor ei. Fosta bebelușa de la „Cronica Carcotașilor” a anunțat acum ce decizie a fost luata in privința custodiei copiilor. Intr-un interviu pentru unica.ro, Oana Ionița a marturisit ca a decis impreuna cu fostul ei soț,…