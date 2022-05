De ce o frunză e verde, deși nu e Va uitați la imaginea de mai jos. Frunza este, evident, verde. Dar de ce? Frunza este verde, in acest caz, in care o vedem pe ecranul calculatorului/ telefonului, pentru ca pixelii ecranului sunt verzi. Ori, altfel spus, pentru ca ecranul emite o lumina verde. Daca am fi in natura și am privi o frunza dintr-un copac, lucrurile ar fi diferite, in sensul ca verdele ar fi generat de lumina reflectata de frunza. Bun, frunza este verde, dar de ce? Citeste articolul mai departe pe scientia.ro…

Sursa articol si foto: scientia.ro

