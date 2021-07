Stiri pe aceeasi tema

- Astazi este ziua de naștere a lui Razvan Sandulescu, soțul SimoneiGherghe, iar cu aceasta ocazie, vedeta a postat pe contul de socializare unmesaj, alaturi de care a atașat o imagine de la nunta lor. Cei doi au impreunadoi copii, pe Ana și Vlad.„La multi ani, Razvan, ♥ mea, jumatatea mea, tatal Aneiși…

- Nicole Cherry, care e insarcinata cu primul copil, a facut primele declarații despre nunta cu Florin Popa. Ea și iubitul ei nu se grabesc sa iși oficializeze relația, chiar daca vor deveni in curand parinți.Cantareața a anunțat ca, cel mai probabil, evenimentul va avea loc la anul.„Nu ne-am casatorit.…

- E nunta mare in showbiz! Emilia Ghinescu se casatorește cu iubitul sau, dupa o relație de zece ani. Frumoasa artista va imbraca din nou rochia de mireasa și este nerabdatoare pentru ziua cea mare. Invitata in cadrul unei emisiuni TV, cantareața de muzica populara a facut dezvaluiri inedite despre marele…

- Nunta mare in showbizul romanesc! Dupa un deceniu de poveste de iubire, una dintre cele mai cunoscute artiste din Romania se casatorește. Cine este barbatul care o va duce in fața altarului pe frumoasa blondina. Fanii s-au ingramadit sa ii felicite. Vedeta din Romania care se casatorește, in sfarșit,…

- Lora dezvaluie acum, la aproximativ cinci ani de relație cu Ionuț Ghenu, ca ei nu se grabesc sa devina soț și soție, vor face nunta la un moment dat. Nu au programat-o inca.„Se va intampla cu siguranta, insa nu am stabilit nici acum o data. Este un eveniment frumos, dar nu unul care face diferenta pentru…

- Doinița Oancea s-a desparțit de iubitul ei, Adrian Calin, dupa mai bine de cinci ani de relație. Cei doi ar fi urmat sa se și casatoreasca, dupa ce s-au logodit in urma cu cateva luni. Iata insa ca, intr-un final, cuplul a decis sa porneasca pe cai separate, potrivit click.ro. Anunțul desparțirii a…

- Cleopatra Stratan și Edward Sanda se casatoresc civil in vara acestui an. Au stabilit deja primele detalii despre eveniment, sunt fericiți ca vor deveni soț și soție. Tanara cantareața a povestit abia acum ce reacție a avut Pavel Stratan, tatal ei, cand a aflat de nunta. „Tata a dat ok-ul mult mai devreme…