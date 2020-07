Stiri pe aceeasi tema

- Katty Perry este la prima prezența la Tomorrowland și in același timp acesta ar putea sa fie ultimul event inainte sa nasca. Cum este experiența asta pentru ea ne-a spus in conferința de presa susținuta inaintea Tomorrowland 2020. Iar daca vrei sa (re)traiești experiența Tomorrowland, in exclusivitate…

- Virgin Radio Romania, partenerul oficial Tomorrowland in Romania, iți aduce și in acest an atmosfera celebrului festival direct in eter și online! Iar daca vrei biletul tau sa vezi Tomorrowland – Around the World asculta Virgin Radio Romania și fii pe faza cand dam semnalul de concurs! Tomorrowland…

- Un moment emoționant s-a intamplat vineri dimineața la Virgin Radio Romania. Colegii de breasla de la Kiss FM au sunat in direct ca sa-i ureze lui Shurubel succes pe mai departe. Andrei Ciobanu, Ionuț Rusu și Olix au spus ca sunt triști pentru plecarea de pe radio a lui Shurubel, dar i-au transmis…

- Lumea se schimba AS WE SPEAK, dar un lucru e sigur. Tomorrowland ramane intotdeauna casa oamenilor care traiesc și simt muzica. Tomorrowland se muta anul asta in online și organizeaza un festival care va cuprinde tot globul, inclusiv, desigur, Romania. In țara noastra Tomorrowland iți este adus de Virgin…

- Feli este astazi invitata lui Andrei Niculae la Pepsi Retro Studio. De la ora 17, ne auzim in direct la radio, pe frecvențele Virgin Radio Romania, și ne vedem online pe canalul de YouTube Pepsi Romania și pe Facebook. Merita sa ne urmarești video live pentru ca te așteapta mai multe concursuri in direct,…

- In fiecare zi la Virgin Radio Romania, Andrei Niculae incearca sa gaseasca joburi romanilor care și le-au pierdut o data cu pandemia. Astfel, povestea lui Razvan din București i-a impresionat pe ascultatori de la primele cuvinte scrise de acesta pe whatsapp-ul radioului. Razvan crește singur un puști…

- OPPO Reno3 Pro 5G și OPPO Find X2 vor putea fi comandate de catre utilizatorii romani, iar in campania de precomanda, OPPO ofera cadou un set de caști wireless, potrivit unui comunicat transmis Virgin Radio Romania. Astfel, la fiecare model OPPO Reno3 Pro 5G achiziționat in perioada campaniei, utilizatorul…

- Ne mandrim cu colegul nostru mult iubit, Andrei Niculae are de astazi propriul filtru de Instagram. Unde mai pui ca totul a fost un cadou din partea unei fane Virgin Radio Romania. Silvia Andreea cum e de gasit pe Instagram s-a ocupat de la 0 pentru surpriza lui Niculae și boom, omul nostru are fitru...…