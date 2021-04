Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson nu va participa sambata viitoare la funeraliile printului Philip, pentru a face loc pentru cat mai multi membri ai familiei este posibil in conformitate cu masurile antiepidemice, a anuntat sambata Downing Street intr-o declaratie de presa, transmite Reuters, arata…

- Prințul Harry a avut o discuție cu membri ai familiei regale in timp ce planifica intoarcerea in Marea Britanie pentru inmormantarea prințului Philip. Meghan Markle va ramane in California, fiind gravida cu cel de-al doilea copil și preferand sa nu se expuna riscurilor. Meghan Markle nu va merge la…

- Familia refuza sa ridice trupul lui Nelu Ploiesteanu de la morga. Artistul a decedat pe 2 aprilie și trebuia sa fie inmormantat duminica, 4 aprilie. Rudele sale au refuzat insa sa ridice trupul neinsuflețit de la morga Spitalului Floreasca. Motivul este acela ca autoritațile au refuzat sa elibereze…

- Acum este fericita și liniștita, insa in copilarie, Oana Lis a trecut prin momente teribile din cauza comportamentului abuziv al tatalui sau. De altfel, vedeta chiar l-a acuzat pe parintele ei ca a grabit moartea mamei sale, din cauza batailor la care a fost supusa. Dupa ce a ramas singura, cea care…

- Clipe de coșmar pentru Oana Lis. Soțul ei, Viorel, are probleme grave de sanatate și aproape ca este imobilizat la pat. Cum se simte fostul primar al Capitalei și de ce spera ca vaccinul anti-COVID sa il ajute. Controversata blondina este tare speriata. Ce declarații a facut Oana Lis. Prin ce momente…

- Una dintre fiicele cirminalului din Onești, care a ucis doi muncitori neviovați doar pentru a-și recupera un apartament care i-a fost luat acum 11 ani, rupe tacerea, și explica gestul necugetat al tatalui sau, aflat acum in stare grava la spital. Femeia susține ca regreta cele intamplate, dar considera…

- Oana Lis este in stare de șoc. Dupa ce nu a mai fost in lumina reflectoarelor pentru o bucata de vreme, iata ca acum soția lui Viorel Lis a fost atacata, fara mila, pe rețelele de socializare. Motivul este unul banal. „Trebuie sa fii tare nefericita sa poți sa faci așa ceva”. Ce a pațit […] The post…

- Tatal bebelusului din Suceava, mort dupa ceremonia religioasa de crestinare, a declarat ca niciunul dintre cei prezenti nu si-a dat seama imediat de gravitatea situatiei. Copilul a primit primul ajutor de la nasul de botez, care este angajat SMURD. Una dintre bunicile micutului este asistenta medicala.