- Președintele Klaus Iohannis a facut marți, prima conferința din acest an, in care a pledat pentru vaccinare, anunțand cu acest prilej ca se va vaccina public vineri, pe 15 ianuarie, cand incepe a doua etapa. Intrebat de ce nu s-a vaccinat inca de la inceputul campaniei, președintele a replicat ca „nici…

