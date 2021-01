Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni seara ca inca nu a luat o decizie in ceea ce-l privește pe Costel Alexe, care este urmarit penal de DNA pentru infracțiuni de corupție, precizand ca partidul nu-i poate impune acestuia sa demisioneze deoarece a fost ales prin vot direct de catre cetațeni.…

- Consilierul local PSD Gheorghe Bezman a pus o alta persoana sa voteze in locul lui in timpul sedintei Consiliului Local al municipiului Galati, desfasurata, joi, on-line si transmisa in direct pe pagina de Facebook a Primariei municipiului Galati. In imaginile transmise live, Gheorghe Bezman…

- Un polițist al Inspectorarului de Poliție Botanica a fost reținut pentru 72 de ore, dupa ce ar fi incercat sa mușamalizeze un proces penal, alaturi de mai mulți colegi. Funcționarii au fost monitorizați de ofițerii Serviciului Protecție Interna și Anticorupție al Ministerului Afacerilor Interne (SPIA…

- Politistii clujeni deruleaza cercetari cu privire la 3 infractiuni electorale. In localitatea Martinesti, sunt efectuate cercetari privind infractiunea de impiedicarea exercitarii drepturilor electorale.

- O persoana este cercetata deoarece ar fi corupt mai mulți alegatori cu alimente, iar alta a fost amendata pentru ca a facut propaganda electorala in mediul online, in ziua alegerilor. Polițiștii din Ialomița au deschis anchete in ambele cazuri, anunța MEDIAFAX. Potrivit IPJ Ialomița, in prima…

- Persoanele din zonele carantinate care vor dori sa voteze duminica, 6 decembrie, vor fi nevoite sa completeze declaratia pe propria raspundere in care sa scrie ca merg sa voteze, a anunțat Raed Arafat.

- Caz incredibil in Galați. Deranjate de latratul unui caine, doua surori au intrat ilegal in curtea vecinului și au furat animalul. Apoi l-au abandonat la intrarea in oraș, intr-o zona foarte circulata. Scenele au fost surprinse de camerele de supraveghere, instalate de proprietarul cainelui. Imaginile…

