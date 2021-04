De ce nu circulă autobuzele electrice pe traseele RAT? Cat mai au craiovenii de așteptat pana sa circule cu autobuzele electrice? Acestea, opt la numar, au ajuns in Craiova incepand cu luna ianuarie a acestui an. Pana la aceasta data nu au fost scoase pe traseele RAT-ului. Primaria Craiova spune ca noile mijloace de transport in comun “sunt in analiza la comisia de recepție”. Ulterior printr-o hotarare a Consiliului Local acestea vor intra in administrarea RAT. Primarul Craiovei anunta in luna februarie ca restul de autobuze electrice va ajunge insa in custodia RAT mai devreme decat era prevazut in contract. „In urma discuțiilor din ultimele zile… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

