- Dupa ce au incercat sa-și mai dea cateva șanse in iubire, Carmen de la Salciua și Culița Sterp s-au desparțit, insa cantareața nu duce lipsa de admiratori. In urma cu o noapte, artista a fost surprinsa de un bilețel de dragoste insoțit de un trandafir. Cine sa fie oare barbatul care a facut-o fericita…

- S-au casatorit in 2017, iar la fix un an au divorțat. Cei doi cantareți de muzica de petrecere s-au separat atunci cu scandal, iar motivul ar fi fost ba infidelitatea lui, ba a ei. Ambii au inchis ochii peste intamplare, s-au impacat, apoi dezbinat din nou. Telenovela a continuat pana nu de mult, dar…

- Daca pana nu cu mult timp in urma Culița Sterp suferea din dragostea dupa desparțirea de Carmen de la Salciua, iata ca lucrurile s-au schimbat in viața sa. Artistul are o noua partenera și nu ezita sa se afișeze cu ea in ipostaze tandre.

- Carmen de la Salciua e istorie? Culița Sterp continua sa dea din ce-l ce mai multe semne, cum ca ar avea o noua iubita! Faimosul cantareț i-a lasat masca pe toți dupa ce s-a afișat extrem de apropiat alaturi de o bruneta focoasa!

- Carmen de la Salciua a vorbit deschis despre toate operațiile estetice pe care și le-a facut de-a lungul timpului. In același timp, fosta partenera de viața a lui Culița Sterp a povestit și prin ce clipe dificile a trecut in urma acestor intervenții chirurgicale.

- Conflictul dintre generații a ajuns și in lumea manelelor! Nimeni altul decat Florin Salam s-a aratat foarte deranjat de succesul de care se bucura nou-veniții din industrie. In zilele noastre, topurile sunt mai degraba dominate de nume precum Carmen de la Salciua, Culița Sterp sau Jador, un lucru deloc…

- Carmen de la Salciua nu a mai putut ocoli momentul in care trebuia sa se prezinte la medic. "Sunt in drum spre București, ma duc la clinica", a spus Carmen de la Salciua pentru WOWBiz.ro. Carmen de la Salciua a facut anuntul pe retelele de socializare: "Voi face o fetita, Sofia se va…

- Daca mulți dintre fanii lui Carmen de la Salciua și Culița Sterp sperau la o impacare intre cei doi, ei bine, se pare ca nu mai poate fi vorba despre așa ceva! Frumoasa manelista și-a pus fanii pe jar printr-un gest care i-a facut sa se intrebe daca nu cumva artista iubește din nou.