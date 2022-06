Stiri pe aceeasi tema

Apa japoneza este un remediu imbatabil impotriva mai multor probleme de sanatate, printre care excesul ponderal.

Rostopasca, remediu puternic pentru 150 de afecțiuni – Iata cum se folosește corect

Tarațele sunt cojile sau invelișul boabelor de grau, care raman dupa macinare și cernere. Sunt o sursa remarcabila de vitamine din complexul B (B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9), magneziu, calciu, potasiu și aminoacizi.

COD GALBEN de furtuni si vijelii, de duminica de la pranz, in 33 de judete. Nici Capitala nu scapa de furia vremii VEZI HARTA

Un pahar cu apa baut dimineata, pe stomacul gol, face minuni pentru cei care vor sa scape de kilogramele in plus. Pe langa acest truc, mai sunt si alte bauturi care va ajuta sa slabiti in timp record.

Bananele sunt bogate in potasiu, magneziu, vitamina C, vitamina B6 și fibre. O banana de dimensiuni medii include 9% din necesarul zilnic de potasiu, 33% din necesarul de vitamina B6 și 8% din necesarul de magneziu.

Cicoarea este folosita de mulți ani pe post de inlocuitor fara cofeina al cafelei.

Desi ne face sa plangem atunci cand o curațam, ceapa – fie ca este cruda, fiarta sau prajita – aduce o savoare deosebita preparatelor culinare. Alba, galbena sau rosie, ceapa are extrem de multe beneficii pentru organism.