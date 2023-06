Stiri pe aceeasi tema

- O privire de ansamblu asupra sectoarelor principale ale industriei arata efectele recente ale recesiunii, cat și acele domenii unde consumul s-a menținut in creștere.Piețele IT și ecommerce s-au vazut slab afectate de economia in scadere, iar industria farmaceutica interna se plaseaza in topul…

- Cifra de afaceri pe piata de jucarii din Romania va atinge un nivel record de peste 1,7 miliarde de lei in 2022, dupa ce, in 2021 a inregistrat 1,5 miliarde de lei, potrivit estimarilor unui furnizor de solutii de business information.In 2021, cifra de afaceri pe acest segment (productie & comert)…

- Romanii au facut cumparaturi de pe internet de peste 180 milioane de euro in primele trei luni din acest an. Potrivit unei analize de piata publicata recent, cea mai mare comanda a fost un televizor din categoria Smart TV, a carui valoare a depasit 148.000 de euro, in timp ce media unei comenzi a fost…

- ”Piata de transport de marfuri din Romania si-a continuat ritmul de crestere in primul trimestru din an, insa sub nivelul din 2022, pe fondul scaderii consumului si implicit a productiei industriale”, arata o analiza DSV Road, a treia cea mai mare companie de servicii de transport din Europa. Compania…

- In timp ce mașinile diesel sunt mai puțin costisitoare de cumparat in avans și au un cuplu mai bun, costuri de funcționare reduse, mai puțina intreținere și o economie la combustibil fac din mașinile electrice o achiziție inteligenta.

- Piața mașinilor noi a crescut cu 27% in primele trei luni ale anului, potrivit datelor APIA. Cele mai vandute cinci modele au fost de la Dacia. Mașinile full electrice și-au gasit, in medie, 1.000 de clienți pe luna. Cele mai cautate marci au fost Dacia, Volkswagen și Tesla. Datele APIA arata ca piața…

- Piața mondiala a cazinourilor sociale a cunoscut o creștere stabila in ultimii cațiva ani și se așteapta sa creasca intr-un ritm susținut in perioada prognozata pana in 2023 astfel ca piața ar inregistra in continuare o rata de creștere deja instituita și constanta. ...

- Tesla a redus din nou preturile automobilelor sale in Statele Unite, cu 2% pana aproape de 6%, a aratat joi site-ul sau web, in timp ce compania extinde o reducere a preturilor vehiculelor sale electrice despre care analistii avertizeaza ca i-ar putea afecta profitabilitatea, transmite CNBC. Practic,…