De cel putin un an de zile incoace, muncim ca sa ne cumparam mancarea si sa ne platim facturile si ratele. Pentru altceva, nu mai avem bani. Asta in cazul in care ne ajung ca sa le achitam si pe acestea. Frustrant este ca, desi inflatia scade, preturile la alimentele de baza, de exemplu, merg […]