Stiri pe aceeasi tema

- Vineri seara, fanii „Vocea Romaniei” au avut parte de unul din cele mai bune show-uri de pana acum. Toți concurenții aflaț in ultimul act al show-ului s-au ridicat la inalțimea momentului. Dar, așa cum se intampla de fiecare adta, unul singur a fost marele caștigator. Cel care a ridicat trofeul și a…

- Dupa greva asistentelor medicale, ambulanțierii din Marea Britanie vor intra, miercuri, la randul lor in greva, alaturandu-se astfel unei mișcari sociale care afecteaza mai multe sectoare, dar fața de care guvernul ramane inflexibil. Ministrul Sanatații, Steve Barclay, s-a intalnit, marți, cu sindicatele,…

- Este nepoata unuia dintre cei mai mari actori ai Romaniei. Fascinata de cariera și talentul acestuia, a vrut sa ii calce pe urme, insa destinul a avut cu totul alte planuri pentru ea. Puțini ar ghici cu ce se ocupa astazi Samantha din „Nea Marin miliardar”. Dupa ce a plecat in America, Brandușa Marioțeanu…

- Gospodinele iși fac deja meniul pentru Sarbatori. Multe dintre ele vor sa puna pe masa mai multe feluri de mancare pentru ca toți pofticioșii sa fie mulțumiți. Majoritatea dintre romani consuma in aceasta perioada multa carne de porc, dar aceasta nu este adorata de toata lumea, așa ca doamnele pregatesc…

- Gospodinele se pregatesc deja pentru o perioada extrem de incarcata. Majoritatea dintre ele adora sa pregateasca bucatele de Sarbatori acasa, așa ca iși cumpara ingredientele necesare pentru felurile de baza. Romanii adora sa manance un platou tradițional plin de toate bunatațile, iar printre ele iși…

- Geanina Ilieș, vedeta pe marele ecran. Fosta prezentatoare TV a dezvaluit ca revine pe platourile de filmare. Nu este vorba despre studioul de televiziune, ci despre un film in care va juca rolul unui personaj. Afla in randurile de mai jos in ce proiect va aparea vedeta TV. Va fi colega de scena cu…

- Depozitarea carnii este un element esențial, mai ales acum cand ne apropeim de Sarbatori. Nu vreți sa descoperiți ca modul in are faci asta au implicat greșeli. Totuși, atat incepatorii, cat și veteranii mai greșesc din cand in cand. Va propunem sa discutam despre cat timp rezista carnea de porc la…

- Marele premiu la Loto 6/49 s-a caștigat. Care este suma colosala pe care a obținut-o marele caștigator și unde s-a jucat biletul norocos. Toate detaliile, in randurile articolului de mai jos. S-a caștigat la Loto 6 din 49. De unde este norocosul și cați bani a luat Marele premiu de categoria I de la…