- A incercat sa-și țina relația ascunsa de ochii curioșilor, insa iubita l-a surprins in semifinala Chefi la cuțite! Mai sunt sau nu impreuna Ștefan Borleanu și Teodora Dicu? Ei bine, nu va mai ținem mult pe jar și va spunem ca cei doi formeaza in continuare un cuplu. Tanara a postat mai multe imagini…

- S-a spus ca sunt impreuna și ca se iubesc de mama focului, iar acum, Andra Mihail a spus adevarul despre relația cu Keed! Au fost sau nu impreuna cei doi concurenți de la Chefi la cuțite? Nu va mai ținem mult pe jar și va spunem ca frumoasa concurenta a lui Catalin Scarlatescu a demontat toate zvonurile…

- Ne mai despart cateva ore de marea finala Chefi la cuțite, sezonul 9, de pe Antena 1 și doar trei concurenți au mers mai departe. Spre dezamagirea fanilor, Ștefan Borleanu nu s-a calificat in finala celebrului show culinar de pe Antena 1, insa le-a transmis acestora un mesaj, pe contul sau de Instagram.…

- Fanii show-ului culinar trebuie sa fie pe faza pentru marea finala. Live Stream Online finala Chefi la Cuțite pe Antena 1, marți 15 iunie. In acest sezon, este pentru prima data cand finala se intinde pe parcursul a doua zile, pe 15 și 16 iunie. Ora de start a emisiunii este 20.30, iar concurenții aflați…

- Ștefan Borleanu este apreciat de o țara intreaga, insa abia acum s-a aflat cu cine se iubește concurentul de la Chefi la cuțite. Fetelor, este luat! Semifinalistul lui Florin Dumitrescu este intr-o relație de mai bine de cinci luni cu Teodora Dicu. Faimosul bucatar a facut dezvaluiri emoționante despre…

- In aceasta seara, de la ora 20:30, va avea loc semifinala Chefi la Cuțite. Emisiunea poate fi urmarita live pe Antena Play . Noua concurenți se lupta in semifinala show-ului culinar de la Antena 1. Trei dintre ei se vor califica in Marea Finala și doar unul va pleca acasa cu trofeul și premiul in valoare…

- Bucurie mare pentru Echipa lui Catalin Scarlatescu astazi la Chefi la cuțite. Valentina Ionița, Narcisa Birjaru și Alex Badițoaia merg direct in semifinala sezonului 9, asta dupa ce farfuriile lor au fost cele mai punctate.

- Cu toate ca fac parte din echipe adverse, Keed și Andra Mihail le-au dezvaluit fanilor care este adevarata relație dintre ei doi. Concurenții de la Chefi la cuțite au postat o imagine emoționanta pe rețelele de socializare, iar fanii au reacționat imediat.