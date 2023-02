Stiri pe aceeasi tema

- Fie ca sunt lansate de un partid sau altul, disputele politice nu rezolva problemele cu care Romania și romanii se confrunta, atenționeaza senatorul PSD Alfred Laurențiu Mihai. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- In ultima perioada auzim vorbindu-se tot mai mult despre hidrogen – și mai ales hidrogen verde – ca un inlocuitor pentru combustibilii fosili și o soluție atat pentru criza energiei cat și pentru eliminarea gazelor cu efect de sera. Cat de viabil este, de fapt, și de ce exista mai multe tipuri de…

- Zilele de weekend sunt numai bune pentru a medita la propria persoana, la implinirile și dezamagirile din relația cu partenerul ori la dificultațile de alta natura și de a gasi soluții acolo unde e nevoie de schimbari.

- Ministerul Finantelor a anunțat inaintea ședinței de Guvern ca a cerut clarificari de la Comisia Europeana privind aplicarea taxei de solidaritate, și ca aceasta va fi platita și de catre OMV Petrom.

- Potrivit statisticilor, in 2022, prin programele Rabla, au fost scoase din circulație nu mai puțin de 100.000 de autovehicule mai vechi de 8 ani. Informația a fost confirmata de catre ministrul Mediului, Tanczos Barna. Cu aceasta ocazie, s-a atras atenția și asupra faptului ca bugetul pentru Rabla Clasic…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anuntat, vineri, ca Programul Operational pentru Transport a fost aprobat de Comisia Europeana. Este vorba de 9,6 miliarde de euro, din care 4,65 miliarde sunt fonduri europene nerambursabile. ”Unda verde de la Bruxelles pentru Romania. Programul Operational…

- Sute de salariati din sistemul de invatamant vor iesi si vineri in strada in mai multe judete si vor protesta in fata prefecturilor, una dintre revendicari fiind neaplicarea, in integralitate, a prevederilor Legii nr.

- Pentru anul 2023, actuala guvernare isi fundamenteaza veniturile bugetare pe cresterea preturilor, anularea facilitatilor fiscale si majorarea impozitelor locale, transmite Partidul Mișcarea Populara. Desi s-au laudat ca bugetul pentru anul 2023 este bazat pe “obiective", justificand intarzierea…