Stiri pe aceeasi tema

- Accesul cetațenilor din Romania in Cipru a fost interzis in scopuri turistice, potrivit unui comunicat dat de Ministerul Afacerilor Externe, sambata seara. Mai exact, Romania a fost introdusa pe lista statelor din categoria C, alaturi de Luxemburg, Muntenegru, Portugalia, Regatul Unit al Marii Britanii…

- Un barbat din Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord s-a sinucis, in timp ce facea un live pe platforma de socializare Facebook. Pete 400 de oameni au vazut cum și-a pus capat zilelor, unii dintre ei incercand sa il opreasca, iar fiica lui a transmis un mesaj sfașietor.

- Schimbarile climatice și poluarea ar putea avea legatura cu creșterea numarului de bebeluși prematuri. Este concluzia unui studiu recent realizat in Statele Unite ale Americii. Femeile insarcinate expuse poluarii aerului sau valurilor de caldura aparute pe fondul schimbarilor climatice se confrunta…

- Incalzirea in timpul verii nu va salva emisfera nordica de pandemia Covid-19, concluzioneaza cercetatorii de la Universitatea Americana Princeton intr-un studiu publicat de revista Science, citata de LeFigaro. Temperatura ridicata din timpul verii nu va pune capat pandemiei Covid-19 in emisfera nordica,…

- Studiile internaționale arata ca minoritațile sunt mai expuse in fața noului coronavirus, și acest lucru ar putea afecta major mai multe comunitați din Romania. E un factor care trebuie luat in seama și menționat in statistici, considera cercetatorii.In statul american New York, persoanele de culoare…

- Aceiași cercetatori de la University of East Anglia au descoperit insa ca inchiderea școlilor și interzicerea tuturor adunarilor publice, precum competitii sportive, concerte sau targuri, au funcționat in raspandirea focarelor de coronavirus pe continent. Ei sugereaza acum ca relaxarea politicii…

- Actorul Robert De Niro a declarat într-o interventie la emisiunea „The Late Show” a lui Stephen Colbert ca ar vrea sa joace rolul lui Andrew Cuomo, guvernatorul statului New York, într-un film despre pandemie.De Niro a vorbit în emisiune despre activitatile lui în…

- MESAJ IMPORTANTIncepand cu data de 2 mai 2020, se prelungește masura suspendarii zborurilor spre Austria, Belgia, Confederația Elvețiana, STATELE UNITE ALE AMERICII, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Regatul Țarilor de Jos, Turcia și Iran și din aceste țari catre Romania, pentru…