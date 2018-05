Stiri pe aceeasi tema

- Educația copiilor este unul dintre cele mai importante și dificile roluri și in același timp provocari pentru parinții de azi. Relația copil-parinte are o influența majora asupra dezvoltarii tuturor aspectelor in evoluția copilului. Cand este o relație optima, abilitațile și comportamentele parinților…

- Condamnarea la inchisoare, cu suspendare, a celor șase educatoare, din Constanța, judecate pentru purtare abuziva asupra copiilor din “Gradinița Groazei” este un prim pas, potrivit parinților care le-au acționat in instanța. Ei vor ataca decizia la CEDO pentru ca statul, susțin parinții, are mari probleme…

- O membra a grupului „Parinții solidari", Carolina Chirilescu a venit cu un mesaj la adresa ministrului Educației, Culturii și Cercetarii, Monica Babuc privind reforma in educație ce ține de uniforma școlara.

- Aflata in plina campanie electorala, candidata independenta la functia de primar de Chisinau, Silvia Radu, nu s-a lasat de politica nici sambata, 28 aprilie, cand si-a vizitat propria livada. Mai mult, fostul primar interimar a comparat Primaria Chisinau cu o livada.

- In perioada 1-23 martie, 1.125 de parinti s-au adresat psihologilor scolari, solicitand o evaluare psihosomatica a copiilor lor pentru a sti daca acestia ar parcurge cu succes clasa pregatitoare.Parintii au profitat de faptul ca pot primi recomandarea unui specialist in mod gratuit, in aceasta ...

- Joi incepe inscrierea copiilor in clasa pregatitoare. Parinții ai caror copii implinesc 6 ani pana la 31 august 2018, inclusiv, sunt obligați sa ii inscrie la școala. In cazul celor care fac 6 ani dupa aceasta data, pot urma invațamantul primar numai dupa ce un psiholog le evalueaza dezvoltarea psihosomatica…