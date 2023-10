Stiri pe aceeasi tema

- Cine ne afecteaza mai grav sanatatea, obezitatea sau sedentarismul? Studiile recente ne arata ca efectul negativ al kilogramelor in plus are un impact major pe sanatatea cardiaca și nu poate fi compensat de mișcare. Pana acum mergeam pe ideea ca sportul facut in mod regulat și o condiție fizica buna…

- Cand vine vorba de cele mai importante evenimente din viața noastra, un rol important il au bucatarii, care se afla in spatele fiecarui preparat delicios. Așa ca, ne-am gandit sa va spunem cum calculeaza bucatarii carnea la nunta, botez sau petrecere. Cum iți alegi bucatarii pentru o nunta, botez sau…

- Bucataria „ascunde” numeroase secrete și trucuri, iar astazi va dezvaluim unul dintre cele care poate transforma orice rețeta de dulceața obișnuita intr-un adevarat deliciu. Este vorba despre zeama de lamaie, un ingredient simplu, dar extrem de puternic. Aceasta poate face minuni in prepararea dulceții,…

- Zeci de mii de participanți la festivalul Burning Man din desertul Nevada au fost sfatuiti sa se puna la adapost si sa-si rationalizeze alimentele si apa, dupa ce o furtuna a transformat locul intr-o zona inaccesibila din cauza noroiului, relateaza Reuters, citata de News.ro.

- Secretarul american al Trezoreriei, Janet Yellen (77 de ani), a starnit o adevarata nebunie in China pentru un fel de mancare numit Jian shou qing (care s-ar traduce prin "vezi mana albastra"), dupa ce a fost vazuta, in timpul unei vizite la Beijing, in iulie, mancand aceste ciuperci cunoscute pentru…

- O echipa de control din cadrul Prefecturii Argeș desfașoara miercuri, 9 august, verificari de urgența la un centru privat pentru persoane varstnice din orașul Pitești, in subsolul caruia ar fi fost gasiti cazati beneficiari despre care inspectorii nu au fost instiintati de catre reprezentantii azilului,…

- Numarul accidentelor rutiere ramane mare și pe timpul verii, in marile orașe din țara și mai ales in București. Polițiștii au verificat luni tot ce le-a trecut prin fața ochilor din categoria livratorilor de mancare pe mopede, trotinete electrice și biciclete.

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu a declarat ca in discutiile cu reprezentantii Comisiei Europene acestia au precizat guvernantilor romani ca "trebuie sa fie o ordine" in privinta cotelor de TVA, prin eliminarea exceptiilor acordate in prezent in mai multe sectoare,