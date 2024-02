Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Deva și Centrul Cultural „Dragan Muntean” Deva va invita in data de 25 februarie 2024, ora 17:00, in Sala Mare a Centrului Cultural „Dragan Muntean” Deva la spectacolul ,,Crede in Magie”, un spectacol de teatru, magie și comedie pentru toate varstele. Magic Revolution…

- Romania ocupa locul 45 in lume și locul 8 la nivel european in ceea ce privește rata de mortalitate cauzata de poluare, transmite Institutul Național de Sanatate Publica. Potrivit Agenției Europene a Mediului, in Romania mor, anual, aproximativ 30.000 de oameni din cauza poluarii, arata un studiu realizat…

- Crește nivelul de zahar din sangeMajoritatea covrigilor disponibili comercial conțin cantitați semnificative de carbohidrați simpli și zaharuri rapide. Consumul excesiv al acestor covrigi poate duce la o creștere rapida a nivelului de zahar din sange. Acest fenomen poate fi problematic pentru persoanele…

- Ce este dependența de cafea?Dependența de cafea poate fi definita ca o nevoie compulsiva de a consuma aceasta licoare in mod regulat, in special pentru a evita simptomele de sevraj. Aceasta este adesea asociata cu obiceiul de a bea cafea zilnic și cu dezvoltarea unei toleranțe crescute la cofeina, scriu…

- Carnea de porc conține o gama completa de vitamine B și multe alte substanțe utile, dar nu este exclusa toxoplasmoza ca urmare a consumului acesteia. Acest lucru este impartașit de endocrinologul și nutriționistul rus Dr. Elena Syurakshina. Potrivit acesteia, principalul pericol al carnii de porc consta…

- Efectele codului rosu ce a vizat Dobrogea la sfarsitul lunii noiembrie se pot vedea si acum, chiar daca au trecut mai bine de doua saptamani de la furtuna ce a maturat judetele Constanta si Tulcea. Pe plaja din Statiunea Mamaia, in zonele Rex si Pasarela marea s a retras iar nisipul a creat adevarate…

- Chiar daca am iesit de sub incidenta codului rosu, angajatii Biroului Protectie Civila si ai Politiei Locale continua sa contabilizeze efectele dezastroase lasate in urma de vantul extrem de puternic.In cursul zilei de astazi, pana acum au fost inregistrate sesizari cu privire la 157 de copaci cazuti,…

- Este cod rosu cu rafale de vant de peste 95 de km ora si inca din zori se vad deja efectele. Este cod rosu cu rafale de vant de peste 95 de km ora si inca din zori se vad deja efectele. Mai multi copaci s au prabusit peste carosabil la intrarea in statiunea Mamaia, pe bulevardul Mamaia in zona Pescarie,…