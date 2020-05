Stiri pe aceeasi tema

- Spike a pus capat azi dilemei de vineri, legate de versurile piesei Rockstar, cand Bogdan, Shurubel și Ionuț au incercat sa stabileasca impreuna cu ascultatorii ce zice Spike in piesa Rockstar.

- Antonia lanseaza o piesa noua azi, la ora 16, „Como ¡Ay!”. Videoclipul este filmat din luna septembrie și este ceva „like 18 plus” dupa cum i-a avertizat Antonia azi dimineața pe Bogdan, Shurubel și Ionuț. In aceasta perioada, artista petrece mult timp cu familia, gatește, se bronzeaza cand copiii se…

- Capitolul 31: Ionuț și relația lui speciala cu patul – a raspuns Ionuț. Treburi casnice 1 – Fifa 0 este titlul pe care l-ar da Shurubel, i-ar Bogdan l-ar numi Meșterul launtric, pentru ca a ajuns sa poarte scule dupa ureche, dupa ce ieri a reparat singur centrala.

- Care sunt cele mai importante evenimente de ieri: Shurubel a primit microfoanele comandate acum doua saptamani, de care uitase cu desavarșire, Bogdan sufera de netuns ce e, iar Ionuț a suferit o accidentare ușoara dupa numai trei zile de stretching ușor.

- Bogdan a ajuns in momentul ala al pandemiei in care nu se mai poate tunde singur, crede ca e prea tarziu, dupa ce a facut toata lumea asta. Shurubel are intalniri romantice cu soția pe balcon, intilniri la care el intarzie. Cat despre Ionuț, el a ajuns in acel punct in care toate tricourile lui... View…

- E riscant sa il trimitem pe Shurubel intr-un loc public sa se tunda, in aceasta perioada in care autoritațile recomanda sa evitam locurile aglomerate, așa ca am gasit o soluție, il tundem in privat, Bogdan și Ionuț i-au propus o tunsoare de carantina. Maine, la 8, transmitem live totul, iar voi ii puteți…

