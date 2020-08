De ce apar cutremure în Vrancea, de fapt. Ce au descoperit cercetătorii români în pământul din toată zona De ce sunt, de fapt cutremure in Vrancea. Conform specialiștilor, seismicitatea in zona Vrancea este una dintre cele mai interesante din lume, nu doar din punct de vedere al energiei cutremurelor ce se produc aici, ci și prin faptul ca seismele mari se produc cu anumire regularitați. De ce apar cutremure in Vrancea, de fapt […] The post De ce apar cutremure in Vrancea, de fapt. Ce au descoperit cercetatorii romani in pamantul din toata zona appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii din cadrul Universitații California de Sud au descoperit o posibila ordine a simptomelor infectarii cu coronavirus: febra, tuse, dureri musculare, amețeala, stare de greața și diaree. Modul de manifestare a imbolnavirii cu virusul SARS-CoV-2 i-ar putea ajuta pe cei care au contractat boala…

- Seismografele au inregistrat doua cutremure, la primele ore ale zilei de sambata, 1 august. Ambele au avut loc in zona Vrancea, cunoscuta drept cea activa din punct de vedere seismic de la nivelul intregii țari. Prima dintre mișcarile telurice a fost inregistrata la ora 01 și 38 de minute, la 121 de…

- Sorin Bivolaru, fost membru PMP si fost consilier in Consiliul Local al unei comune din Timis, a devenit primul securist care a recunoscut in instanta ca a lucrat cu Securitatea regimului comunist apoi si-a dat demisia din functiile detinute in partid si in administratia locala, a scris pe Facebook…

- Cercetatorii de la Universitatea din Barcelona (UB) au detectat prezența SARS-CoV-2 in eșantioane de ape uzate colectate la Barcelona pe 12 martie 2019, scrie lavanguardia.com, ceea ce inseamna ca a fost prezent cu un an inainte de pandemia de coronavirus la nivel mondial (11 martie 2020) și starea…

- Inca un focar de coronavirus a fost descoperit la o ferma din Germania, unde nu mai puțin de 85 de romani au fost testați pozitiv pentru COVID-19. Anunțul a fost facut chiar de reprezentanții Ministerului de Externe, care au precizat ca oamenii au fost plasați in carantina.

- O profesoara de limba romana si un cadru militar si-au facut propria cultura de lavanda. La inceput, a fost un simplu hobby, insa acum produc si comercializeaza ulei esential, apa de lavanda, sapunuri si jeleuri

- Cinci romani care ar fi vrut sa intre in Germania au fost intorși din drum la granița, dupa ce poliția federala a descoperit ca oamenii aveau acte de munca false. The post Romani intorși din drum la granița cu Germania. Ce au descoperit nemții cand le-au verificat actele de munca appeared first on Renasterea…

- Oamenii de știința cred ca au identificat cel mai curat aer din lume, neafectat de particulele cauzate de activitatea umana. Intr-un prim studiu asupra compoziției bioaerosolilor de deasupra Oceanului Antarctic, cercetatorii de la Colorado State University... The post „Cu adevarat imaculat”: Cercetatorii…