- Anunț incepere proiect „INVESTIȚII IN RETEHNOLOGIZAREA SOCIETAȚII SPERANTA E.L. SRL” Comunicat de presa Societatea SPERANȚA E.L. SRL, cod de identificare fiscala 3704230, inregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J1/112/1993, in calitate de Beneficiar, implementeaza incepand cu data de 16.05.2023…

- Startup-ul IT romanesc FlowX.AI a obținut o finanțare de capital de risc de 35 de milioane de dolari, intr-o runda de investiții susținuta de mari fonduri de investiții din strainatate, dar și de finanțatori din Romania, relateaza publicația britanica Sifted.eu.

- Politia Romana avertizeaza asupra unei noi metode de inșelaciune aparute pe internet. Infractorii fura identitatea unor personalitati publice si determina victimele sa investeasca in produse sau fonduri de investitii false.Potrivit IGPR, prin aceasta metoda, denumita si „celebrity impersonating scam”,…

- REȘIȚA – Șeful administrativului reșițean cauta investitori cu manopera inteligenta și bine platita. Și ca sa-i atraga, le asigura de la friptura, pana la infrastructura. Dupa care orașul iși trage spuza pe turta din impozitul pe venit! Primarul Ioan Popa a dezvaluit cateva din strategiile pe care le…

- Fondul European de Investiții (FEI) a semnat un contract de imprumut in valoare de 5 milioane euro cu Patria Bank, un creditor roman specializat in finanțarea antreprenorilor mici si mijlocii cu acces limitat la finanțare. Tranzactia pentru un imprumut subordonat de nivel II, sustinuta de Invest EU,…

- HUAWEI lanseaza noile caști-flagship true wireless HUAWEI FreeBuds 5. Forma curbata a HUAWEI FreeBuds 5, sunetul de inalta rezoluție end-to-end, durata lunga de viața a bateriei și conectivitatea audio le transforma intr-un dispozitiv audio bun pentru ascultatorii care apreciaza produsele care pot fi…

- Salariatele din Romania pierd in fiecare an 468 de euro, in medie, din cauza inegalitatii salariale dintre barbati si femei, sustine Blocul National Sindical (BNS). Intr-un comunicat remis AGERPRES, BNS atrage atentia ca intarzierile in implementarea Directivei Uniunii Europene privind transparenta…

- Uniunea Europeana urmeaza sa aloce inca 40 de milioane de euro pentru armata Republicii Moldova, dupa noile dezvaluiri despre eforturile Rusiei de a rasturna guvernul pro-occidental. O mare parte din suma va fi cheltuita pentru achizitionarea unui „radar terestru mobil de supraveghere cu raza lunga…