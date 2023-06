Stiri pe aceeasi tema

- Noi informații cu privire la starea de sanatate a Danei Roba. In varsta de 31 de ani, make-up artistul vedetelor se lupta in prezent sa traiasca, fiind internata in spital, acolo unde a ajuns de urgența, dupa ce a fost mutilata cu un ciocan de propriul soț. Primele cuvinte rostite dupa ce s-a trezit…

- Dana Roba, cunoscuta in urma relației pe care a avut-o cu celebrul manelist Nicolae Guța, se afla in continuare in stare grava la spital. Tanara, si va avertizam ca urmeaza detalii cu un puternic impact emotional, a fost lovita cu un ciocan in cap chiar de soțul ei, iar medicii au operat-o de urgența…

- Dana Roba, fosta iubita a lui Nicolae Guța, dar și o cunoscuta make-up artista din Romania, a ajuns la spital in stare critica dupa ce a fost batuta cu bestialitate de tatal fetițelor sale. Tanara era impreuna cu soțul sau de 7 ani, iar acum se aflau in proces de divorț. Intr-un moment de nebunie, […]…

- In urma cu cațiva ani, Dana Roba a decis sa iasa de sub lumina reflectoarelor. Aceasta a devenit cunoscuta in urma unor scandaluri pe care le-a avut cu mai multe vedete din Romania dar și in urma relației pe care a avut-o cu celebrul cantareț de manele, Nicolae Guța. In prezent, Dana Roba este make-up…

- O vedeta din showbiz trece prin momente grele. Aceasta a fost victima violenței domestice. Este vorba despre Dana Roba care a ales sa se desparta de logodnicul ei. Recent, aceasta a batuta de fostul soț. Ranile au fost atat de grave, incat aceasta a fost transportata la spital. Dana Roba, lovita cu…

- Au trecut cațiva ani buni de cand Dana Roba a decis sa iși schimbe viața, dupa ce l-a intalnit pe Dumnezeu, intr-o biserica penticostala. Vedeta a renunțat atunci la viața tumultoasa și aparițiile controversate care au adus-o in atenția publicului, și a luat calea credinței. L-a cunoscut pe Daniel Balaciu,…

- Cu toate ca se vehicula ca anumiți miniștri ar urma sa iși pastreze funcțiile in noul guvern, conform unor informații pe surse Realitatea PLUS, protocolul ar urma sa fie respectat așa cum a fost discutat iniția. Astfel, ar urma sa fie schimbate conducerile tuturor ministerelor. Dorin Iacob a comentat…