- Cristina Șișcanu a slabit foarte mult, mai exact, 27 de kilograme. Vedeta a dezvaluit ce alimente a mancat zilnic, dar și ce dieta a ținut, dieta cu care spune ca nu s-a infometat și nici nu a avut pofta de nimic.

- Catalin Scarlatescu a renunțat la un singur aliment și a reușit sa slabeasca 30 de kilograme. Faimosul chef avea 130 de kilograme, dar acum a ajuns la 100 de kilograme. Juratul de la Chefi la cuțite a reușit o adevarata performanța și este mandru de acest lucru.

- Tanarul om de afaceri a avut parte de cateva mustrari pe rețelele sociale, dupa ce a postat o fotografie din cadrul emisiunii Imperiul Leilor de la PRO TV, acolo unde este unul dintre „protagoniști”. Sebastian Dobrincu a fost intrebat de catre o urmaritoare de pe Facebook de ce poarta aceeași geaca…

- Andreea Mantea a decis sa faca o schimbare radicala in viața ei, asta dupa ce prezentatoarea TV marturisea ca s-a ingrașat. Suparata ca a ajuns sa aiba kilograme in plus, vedeta a decis sa inceapa sa faca cat mai mult sport. Acum a slabit 10 kilograme și nu se oprește aici.

- Catalin Zmarandescu a ajuns de nerecunoscut, asta dupa ce luptatorul MMA a luat parte intr-un reality show foarte dur. Competiția l-a facut pe sportiv sa devina cu totul alta persoana, caci a dat jos mai multe kilograme. Acum e șocat de felul in care arata.

- Catalin Zmarandescu este complet transformat de cand este la „Survivor Romania”. Luptatorul a slabit colosal și in ediția de duminica, 6 martie, el spus cat ii este de greu in aceasta competiție. Deși atunci cand a plecat de acasa a crezut ca totul este o joaca pentru el, parerea i s-a schimbat. Catalin…

- Sebastian Dobrincu a vorbit despre lupta cu depresia pe care a dus-o in mare secret. Investitorul de la „Imperiul Leilor” a cunoscut succesul de o varsta frageda, insa acest lucru nu i-a adus numai fericire. Despre povestea neștiuta a vieții sale, tanarul a vorbit intr-o postare pe care a publicat-o…

- Pentru prima data, cel mai tanar milionar vorbește despre nefericirea din spatele succesului. ”Am o marturisire de facut”, a inceput el, și ce a urmat i-a șocat pe mulți care vedeau in tanar doar geniul, banii și luxul.