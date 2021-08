Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Timișoara a dat astazi, dupa cinci amanari de pronunțare, sentința in unul din dosarele de corupție care a zguduit Poliția Timiș. Un imens scandal s-a declanșat in anul 2015, cand primarul orașului Recaș, Teodor Pavel, a facut presiuni asupra polițiștilor locali și a conducerii IPJ sa-l…

- Curtea de Apel Timișoara a pronunțat, astazi, sentința in dosarul de trafic de droguri in care au fost trimiși in judecata liderului interlop Lucian Boncu și alți 11 inculpați. CAT i-a achitat pe toți inculpații de savarșirea infracțiunii de constituire de grup infracțional organizat, dar i-a gasit…

- Liderul PSD Liviu Dragnea va fi pus in libertate. Decizia a fost luata de Tribunalul Giurgiu, care a dezbatut joi cererea de eliberare conditionata depusa de fostul lider al PSD. Decizia este definitiva și va fi pusa in aplicare imediat. Fostul lider al PSD Liviu Dragnea executa la Penitenciarul Rahova…

- Astazi, s-a judecat propunerea de arest preventiv, formulata de Parchetul de pe langa Curtea de Apel Ploiești, pentru cei 17 inculpați reținuți in urma perchezițiilor de ieri, pentru 24 de ore, in dosarul privind posibila fraudare a alegerilor locale in comuna Ciorani. Referitor la cererea doamnei procuror…

- Liderul interlop Lucian Boncu a disparut, astazi, la scurt timp dupa ce a aflat ca DIICOT a solicitat arestarea sa prin rechizitoriul in care a fost trimis in judecata fiind acuzat de faptul ca a ordonat executarea jurnalistului Dragoș Boța, editorul șef al PRESSALERT.ro. Boncu este acuzat de savarșirea…

- Primul buzoian – de altfel și primul roman – condamnat cu executare intr-un dosar de zadarnicire a combaterii bolilor risca sa ajunga dupa gratii. Dosarul in care acesta a primit un an de inchisoare cu executare a avut joi primul termen la Curtea de Apel Ploiești, insa judecatorii au fost nevoiți sa…

- Curtea de Apel Timișoara a motivat decizia de prelungire a controlului judiciar pentru liderul interlop Lucian Boncu și ceilalți membri ai gruparii sale in dosarul traficului de cocaina. ”Din analiza materialului probator, Curtea constata ca temeiurile care au determinat luarea si mentinerea masurii…