Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Marin a adoptat in urma cu mai mulți ani doi copii la distanța. Vedeta nu a mai pastrat legatura cu aceștia și a explicat de ce. Invitata la emisiunea online „Fresh by Unica”, Andreea Marin a vorbit cu multa sinceritatea despre adopția copiilor la distanța. In urma cu mai mulți ani, ea a luat…

- Andreea Marin a vorbit la FRESH by UNICA despre cei doi copii pe care i-a adoptat la distanța, in urma cu mai mulți ani. Ambasador Național pentru UNICEF in Romania, fosta realizatoare TV a donat constant fonduri pentru educația unui baiețel din China și a unei fetițe din Kenya. Invitata la FRESH by…

- Gabriela Cristea a fost uimita sa afle ca Deea și Dinu Maxer divorțeaza dupa 18 ani de relație. Prezentatoarea a vorbit despre desparțirea celor doi, care ii sunt prieteni buni. Marți, 28 martie, Deea Maxer anunța pe rețelele de socializare ca relația cu Dinu a ajuns la final. Mulți au fost surprinși…

- Daca nivelul emisiilor de gaze cu efect de sera va continua sa creasca, tropicele și Emisfera Nordica vor suferi schimbari drastice ale temperaturilor, vara, in urmatorii 20 pana la 60 de ani, arata un nou studiu care urmeaza sa fie publicat in revista Climate Change, potrivit agerpres.ro.Viitorul sumbru…

- Iuliana Marciuc a dezvaluit care este dieta pe care a ținut-o pentru a avea silueta pe care și-o dorea. Vedeta a renunțat la unele obiceiuri alimentare, care erau total nepotrivite. In varsta de 55 de ani, Iuliana Marciuc se simte foarte bine in pielea ei și este mulțumita de felul in care arata. Partenera…

- Noua politica externa a Rusiei se va concentra pe incheierea ”monopolului” occidental asupra afacerilor globale, a anuntat miercuri ministrul de externe rus Serghei Lavrov, potrivit Reuters. ”Conceptul reinnoit al politicii noastre externe se va concentra pe nevoia de a pune capat monopolului Occidentului…

- Anamaria Prodan se reapuca de afaceri, iar așa cum ne-a obișnuit de fiecare data, totul are legatura cu fotbalul atunci cand vine vorba de ea. Vedeta urmeaza ca in curand sa-și deschida o academie de fotbal, iar impresara face primele declarații despre proiectul in care a investit in ultima perioada.