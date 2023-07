Leonard Doroftei a fost nevoit sa plece in Canada din motive financiare și il arata cu degetul pe fostul sau antrenor Titi Tudor. Acesta antreneaza in Laval, un oraș in care s-au mai stabilit doi foști boxeri romani, Lucian Bute și Adrian Diaconu. Este personal coach și ii invața box pe cei care pașesc la el in sala indiferent de varsta pe care o au. Motivul pentru care Leonard Doroftei a ales sa plece in Canada Leonard Doroftei a dezvaluit ca adevaratul motiv pentru care a plecat din țara este ca a pierdut toți banii in afacerea cu barul din Ploiești, in care a fost tradat de antrenorul Titi…