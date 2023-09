Stiri pe aceeasi tema

- Printul William al Marii Britanii a dezvaluit ca singura data cand a plans in timp ce se uita la o competitie sportiva a fost atunci cand verisoara lui Zara Tindall a castigat un concurs de echitatie, relateaza duminica dpa.William a declarat in podcastul "The Good, The Bad, And The Rugby" - care…

- Razboiul sangeros al lui Vladimir Putin din Ucraina, declanșat in urma cu peste 17 luni, a bulversat piețele financiare, energetice, alimentare și de marfuri din intreaga lume. Astfel, președintele rus inșala lumea, iar Rusia face afaceri ilegale prin intermediul aliaților Kremlinului. S-a dezvaluit…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat, referindu-se la noul pachet de sanctiuni impotriva Rusiei, ca aceasta tara ”trebuie sa fie complet izolata cat timp principalele produse de exort ale Rusiei sunt raul si moartea”. ”Pe statul nostru se concentreaza sperantele mondiale. Si poporul…

- Aproape zece mii de oameni au urmarit la Londra prima parada militara de ziua Regelui Charles. Suveranul a condus defilarea impresionanta dupa ce a inspectat trupele, Prințesa de Wales a stralucit, iar Regina Camilla a purtat o tunica roșie inspirata de uniforma militara.

- Parada Trooping the Colour, sarbatoarea marcand ziua de nastere a monarhului britanic, are loc sambata, 17 iunie, la Londra si este pentru prima data cand aceasta ceremonie este dedicata noului monarh, Regele Charles al III-lea. 70 de aeronave vor survola cu aceasta ocazie celebrul bulevard The Mall…

- Prințul William și Kate Middleton s-au casatorit pe 29 Aprilie 2011 la Catedrala Westminster Abbey din Londra. A fost un eveniment grandios, devenind cea mai urmarita nunta din lume la acel moment. Iata ce raspuns a oferit Prințesa de Wales atunci cand i s-a spus cat noroc are sa fie soția lui William.…

- Ca sa mascheze neputința Gabrielei Firea, premierul desemnat Marcel Ciolacu va desființa Ministerul Sportului și va inființa o agenție pentru sport pentru o protejata a fostului primar al Capitalei. Ministerul Sportului nu va mai exista in viitorul cabinet Ciolacu, dar, in schimb, se va inființa o agenție…