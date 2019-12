Stiri pe aceeasi tema

- Marie Fredriksson, solista trupei Roxette, a murit pe 9 decembrie, la varsta de 61 de ani, dupa o boala indelungata, informeaza marti publicatia britanica Mirror, scrie AGERPRES. Conform Mediafax, informatia a fost facuta publica de cotidianul suedez Express, citand un comunicat al familiei acesteia:…

