De ce a murit DJ Lalla. Şeful IPJ Constanţa a făcut anunțul oficial Madalina-Sorina Vlangar, șefa IPJ Constanta, a spus ca in cazul DJ Lalla, decesul a survenit ca urmare a unei asfixii mecanice prin inec. Aceasta a mentionat ca inca nu este gata rezultatul probelor toxicologice și ca se ia in calcul fie un act suicidal, fie un accident. Poliția are in vedere ca marea era agitata in acea zi, iar salvamarii arborasera steagul rosu. Șefa poliției din Constanța a declarat ca politistii au ajuns in doua minute pe plaja din Mamaia, dupa ce au fost anuntati despre cadavrul Laurei Roșca. “Politia statiunii Mamaia a fost sesizata (…) ca pe plaja, in dreptul restaurantului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Madalina-Sorina Vlangar, sefa Inspectoratului de Politie Judetean Constanta, a declarat marti ca moartea Laurei Rosca, cunoscuta sub numele de DJ Lalla, a fost cauzata de „asfixiere mecanica prin inec, fara urme de violenta”. Vlangar a explicat ca inca asteapta rezultatul analizelor toxicologice, dar…

- Madalina-Sorina Vlangar, sefa Inspectoratului de Politie Judetean Constanta, a declarat marti ca moartea Laurei Rosca , cunoscuta sub numele de DJ Lalla, a fost cauzata de „asfixiere mecanica prin inec, fara urme de violenta”. Vlangar a explicat ca inca asteapta rezultatul analizelor toxicologice, dar…

- Laura Roșca a fost gasita moarta pe plaja, joia trecuta, in stațiunea Mamaia. Tatal fetei, Dj Lalla, asa cum era cunoscuta in showbiz, a vorbit in exclusivitate la Antena3 CNN despre moartea fiicei sale. El sustine ca fata stia sa inoate si ca tot ce s-a intamplat a fost doar un accident nefericit,…

- Seful Inspectoratului de Politie Judetean Constanta, Madalina-Sorina Vlangar, a precizat, marti, in cazul Laurei Rosca, cunoscuta drept DJ Lalla, cauza decesului a fost stabilita ca fiind “asfixia mecanica prin inec, fara urme de violenta”. Anchetatorii iau in calcul fie un act suicidal, fie un accident,…

- Seful Inspectoratului de Politie Judetean Constanta, Madalina-Sorina Vlangar, a afirmat, marti, in cazul Laurei Rosca, cunoscuta drept DJ Lalla, cauza decesului a fost stabilita ca fiind “asfixia mecanica prin inec, fara urme de violenta”.Vlangar a mentionat ca inca nu este gata rezultatul probelor…

- Seful Inspectoratului de Politie Judetean Constanta, Madalina-Sorina Vlangar, a afirmat, marti, in cazul Laurei Rosca, cunoscuta drept DJ Lalla, cauza decesului a fost stabilita ca fiind “asfixia mecanica prin inec, fara urme de violenta”.

- In cazul tragicului eveniment produs la data de 28 septembrie a.c., cu privire la fata decedata, Laura Rosca, aka DJ Lalla, gasita pe o plaja din Mamaia, oficiali din IPJ Constanta fac declaratii de ultima ora.Comisar sef de politie, Madalina Sorina Vlangar, noul inspector sef al IPJ Constanta face…

- Medicii legiști au stabilit cauza morții Laurei Roșca, turdeanca gasita decedata zilele trecute pe o plaja din Mamaia. Tanara nascuta in Turda, Laura Roșca, in varsta de 34 de ani, cunoscuta sub numele de scena DJ Lalla, a fost gasita moarta pe o plaja din Mamaia, iar alte noi amanunte au ieșit la iveala…