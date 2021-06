Stiri pe aceeasi tema

- Romania este pregatita sa adere la Spațiul Schengen inca din 2011, indeplinind criteriile prevazute in acquis, spune europarlamentarul Eugen Tomac, care cere guvernului olandez sa renunțe la dublul standard...

- Tot mai multi oameni de afaceri prefera sa se deplaseaza cu avioane pe distante lungi, din cauza infrastructurii rutiere deficitare din Romania. In judetul Gorj exista un aerodrom in apropierea municipiului Targu Jiu, unde aterizeaza in jur de zece aeronave private pe saptamana.

- Xonia și-a gasit marea dragoste in pandemie. Vedeta urmeaza sa se mute definitiv din Romania in Los Angeles impreuna cu iubitul ei, un taiwanez bogat care locuiește inca din copilarie in America. Inainte de marea plecare, artista lucreaza intens pe plan muzical, dar are grija și de aspectul fizic, in…

- Ozana Barabancea este una dintre cele mai apreciate voci din Romania. Astazi, invitata in cadrul emisiunii de la Antena Stars, vedeta s-a emoționant și a izbucnit in lacrimi atunci cand a interpretat o priceasna, melodie credincioasa. „Va mulțumesc. Este pentru prima data cand cant priceasna. N-am cantat…

- Xonia a aluat o decizie radicala in ultima perioada și a dezvaluit, in cadrul emisiunii Xtra Night Show, ca va parasi Romania. Aceasta se va muta alaturi de iubitul ei in America, unde iși continua cariera muzicala. Xonia pleaca din țara la sfarșitul lunii mai și abia așteapta sa faca pasul important…

- Artista Cornelia Catanga a murit la varsta de 63 de ani. Anunțul decesului a fost facut de jurnalista Mara Banica, pe pagina sa de Facebook. Conform jurnalistei, Cornelia Catanga, care era internata la Spitalul Universitar din Capitala, a facut un stop cardio-respirator. Aurel Padureanu, declarație…

