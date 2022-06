De ce a fost ciudat returul campionatului Superligii B Prahova la fotbal? M-au injurat foarte mulți ca mi-am permis sa spun despre returul campionatului Superligii B Prahova la fotbal ca a fost unul ciudat. Da, imi susțin parerea... Dincolo de faptul ca inca mai cred ca traim intr-o țara libera, deci am și eu dreptul la o parere, și dincolo de experiența personala pe care o am in fotbal, voi incerca sa explic de ce consider ca returul acestui campionat a fost unul... ciudat. Și am folosit acest termen pentru a nu folosi altele, poate mai dure, chiar daca mai aproape de adevar. Citeste articolul mai departe pe campinatv.ro…

Sursa articol: campinatv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de fotbal Manchester City a castigat campionatul Angliei in sezonul 2021 2022 dupa ce duminica a invins o cu 3 2 acasa pe Aston Villa in ultima etapa, desi oaspetii conduceau cu 2 0 in minutul 76, echipa antrenata de Pep Guardiola incheind cu 93 de puncte, unul mai mult decat Liverpool, ce s…

- FCSB a comunicat Ligii Profesioniste de Fotbal ca meciul cu CFR Cluj, de pe 22 mai (ora 20:30), se va juca la Buzau. Va fi a treia partida jucata FCSB la Buzau in acest sezon, dupa victoriile cu Mioveni, scor 3-0, și cu FC Argeș, 2-1. FCSB - CFR se joaca la Buzau Gigi Becali a facut o ultima incercare…

- Sambata, 30 aprilie 2022, ar fi trebuit sa se dispute una dintre cele mai așteptate partide din campionatul Superligii B Prahova la fotbal, un adevarat derby al Campinei, intre CS Campina și Triumf Poiana Campina. Partida nu a mai avut loc pana la urma, iar rezultatul privind acest joc se va stabili…

- Echipa Juventus Torino a invins in deplasare, cu scorul de 2-1, formatia Sassuolo, luni seara, in ultimul meci al etapei a 34-a a campionatului de fotbal al Italiei, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Paris Saint-Germain s-a impus clar cu 6-1, in deplasare, contra formatiei Clermont, intr-un meci disputat sambata in cadrul etapei a 31-a a campionatului francez de fotbal, Ligue 1, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Inter Milano a invins echipa Hellas Verona cu scorul de 2-0 (2-0), intr-un meci disputat sambata in etapa a 32-a a campionatului italian de fotbal Serie A si s-a apropiat la un punct de liderul AC Milan, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Triumf Poiana Campina, liderul Superligii B Prahova, a avut o deplasare foarte dificila in etapa a 22-a, la Ologeni, in fața formației locale, Petrolul. Liderul a facut un pas greșit, dar conducatorii echipei din Poiana Campina au acuzat vehement mai multe greșeli de arbitraj.

- Mijlocașul selecționatei Moldovei, Ioan-Calin Revenco, a raspuns la intrebarile jurnaliștilor dupa primul meci cu naționala din Kazahstan din cadrul barajului Ligii Națiunilor. Va reamintim ca meciul cu Kazahstan, care s-a disputat la stadionul Zimbru din capitala, s-a incheiat cu scorul 2:1 in favoarea…