Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Balan (36 de ani) formeaza un cuplu cu Tiberiu Argint (36 de ani) din vara anului 2020. Tanarul este fratele prezentatoarei TVR Sonia Argint (38 de ani) și managerul de vanzari al unei companii daneze de lux care proiecteaza și produce aparate audio, televizoare și telefoane. Andreea Balan,…

- Andreea Balan s-a abținut sa faca declarații publice despre Viviana Sposub, iubita lui George Burcea. Cu toate acestea, artista nu are deloc o parere buna despre fosta concurenta Ferma, iar asta s-a vazut din discuțiile avute cu o fana. Andreea Balan, mesaje halucinante cu o fana Deși are o relație…

- George Burcea a fost nevoit sa vina cu dovezi prin care sa confirme ca nu poate sa acopere lunar suma ceruta de Andreea Balan, nici macar nu a putut contribui cu ceva retroactiv, de cand activtatea sa artistica a intrat ”in conservare” odata cu toata lumea artistica. Actorul a fost nevoit sa caute alte…

- De trei saptamani, 26 de pasageri algerieni sunt blocați in aeroportul Charles de Gaulle din Paris din cauza restricțiilor COVID-19. Oamenii plecasera din Marea Britanie și voiam sa ajunga in Algeria. 26 de pasageri algerieni, barbați, femei și copii, care plecasera din Marea Britanie catre Alegeria,…

- Invitata in platoul emisiunii Xtra Night Show, Andreea Balan (36 de ani) a vorbit despre relația pe care o are in prezent cu tatal ei, Sandel Balan. Barbatul locuiește in Ploiești. In trecut, solista a povestit ca, in vremea in care era impresarul trupei Andre, tatal ei devenea agresiv atunci cand ea…

- Din vara anului 2020, Andreea Balan (36 de ani) formeaza un cuplu cu Tiberiu Argint (36 de ani). Pana acum, insa, nici Andreea, nici Tiberiu nu confirmasera speculațiile. Tanarul este fratele prezentatoarei TVR Sonia Argint (38 de ani) și managerul de vanzari al unei companii daneze de lux care proiecteaza…

- Andreea Balan pare sa iși fi gasit liniștea in brațele lui Tiberiu Argint, dupa divorțul complicat de George Burcea. In vreme ce fostul ei soț traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de tanara Viviana Sposub, Andreea Balan și-a vazut de viața ei alaturi de noul iubit. Se desparte Andreea Balan…