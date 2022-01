Prezentatorul și realizatorul TV, Dan Negru, a decis sa plece de la Antena 1, dupa 22 de ani. El s-a mutat la Kanal D. Postul TV a confirmat, astazi, informația. „Pasiunile fac viata frumoasa. Am avut sansa ca profesia mea sa-mi fie si pasiune si-n drumurile mele am intalnit oameni cu aceleasi aspiratii. Cand am intrat in studiourile Kanal D am gasit oameni la fel de pasionati si am reintalnit colegi cu care am construit mari succese de-a lungul anilor; ii cunosc de o viata si ne leaga aceeasi dorinta, aceea de a face televiziune. Si cum o calatorie se masoara cel mai bine in prieteni, va propunem…