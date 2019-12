Cosmin Olaroiu (50 de ani), antrenorul chinezilor de la Jiangsu Suning, a negociat venirea la echipa naționala in doua randuri, afirma Andrei Vochin, consilierul lui Razvan Burleanu. Baraj Euro 2020: Romania – Islanda se joaca pe 26 martie 2020. Daca invingem, avem finala cu Bulgaria sau cu Ungaria, pe 31 martie. Vom juca ambele meciuri in deplasare.Adversari Romania Euro 2020: daca vom trece de baraj, vom fi in grupa C (Olanda, Ucraina, Austria, Romania). ...